Siuben actualizará datos de 400,000 hogares en siete provincias

El Registro Social Universal de Hogares reúne información sobre las condiciones socioeconómicas de la población y sirve de referencia para la planificación, el diseño y la focalización de programas sociales. ( IMAGEN CEDIDA POR SIUBEN )

El Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) actualizará y ampliará la información socioeconómica de aproximadamente 400,000 hogares en siete provincias de la República Dominicana, mediante un operativo que también contempla la contratación temporal de residentes de las comunidades intervenidas.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, los levantamientos forman parte del proyecto INSPIRE 2026, desarrollado con el apoyo del Banco Mundial, y permitirán incorporar nuevos datos al Registro Social Universal de Hogares (RSUH), utilizado para identificar las condiciones de vulnerabilidad de la población y orientar las políticas de protección social.

Las jornadas se desarrollarán en las provincias Pedernales, Independencia, Bahoruco, Barahona y Montecristi, así como en territorios priorizados de Santo Domingo y Santiago. La selección de las zonas responde a criterios técnicos y territoriales, entre ellos los mapas de pobreza.

El operativo recopilará información sobre las condiciones económicas, sociales y de vida de las familias. Posteriormente, los datos serán sometidos a procesos de revisión, validación y control de calidad antes de incorporarse al registro nacional.

El director general del SIUBEN, Augusto de los Santos, explicó que disponer de información actualizada permite identificar los cambios que experimentan los hogares y orientar las intervenciones de las instituciones públicas.

"Para tomar mejores decisiones se necesita información actualizada, confiable y representativa de la realidad de los hogares. INSPIRE nos permite avanzar en esa dirección, fortaleciendo la capacidad del Estado para identificar condiciones de vulnerabilidad y orientar sus respuestas de manera más efectiva", expresó.

Empleos temporales en las comunidades

Además del levantamiento de información, el proyecto contempla oportunidades de empleo temporal para residentes de los municipios y sectores donde se desarrollarán las jornadas.

Según el SIUBEN, el personal seleccionado desempeñará funciones de recopilación de datos, supervisión y apoyo operativo. Los participantes recibirán capacitación antes de iniciar las visitas domiciliarias.

La institución indicó que trabaja en coordinación con los gobiernos locales y las autoridades territoriales para facilitar el acceso a las comunidades y orientar a las familias sobre los objetivos del proceso.

Datos para programas sociales

El Registro Social Universal de Hogares reúne información sobre las condiciones socioeconómicas de la población y sirve de referencia para la planificación, el diseño y la focalización de programas sociales.

El SIUBEN señaló que la actualización permitirá ampliar la información disponible sobre los hogares y tomar en cuenta los cambios económicos, sociales y demográficos registrados en el país.

La institución también vinculó estos esfuerzos con las iniciativas de cooperación internacional en materia de protección social, entre ellas las conversaciones sostenidas por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, durante el Foro Mundial de la Alimentación 2026, celebrado en Roma.

En ese encuentro se abordaron oportunidades de cooperación para fortalecer la seguridad alimentaria y reducir la pobreza, con énfasis en la importancia de contar con datos confiables para orientar las intervenciones públicas.

El SIUBEN no precisó en el comunicado la cantidad de empleos temporales que generará el operativo ni la fecha prevista para concluir el levantamiento de los aproximadamente 400,000 hogares.