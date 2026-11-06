Abinader encabeza feria inmobiliaria en Madrid para beneficiar a dominicanos en el exterior

De izquierda a derecha, el cónsul José Marte Piantini, el embajador Tony Raful, el ministro de Vivienda, Jean Luis Rodríguez; el presidente Luis Abinader, Annerys Meléndez, presidenta de Acoprovi, Manuel García Arévalo y Manuel García Troncoso, durante la apertura de la feria. ( FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader encabezó, junto al ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, la inauguración de la feria inmobiliaria "Más Cerca de Casa", organizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) y celebrada por primera vez fuera del territorio dominicano.

La Presidencia informó que la iniciativa busca crear un espacio de encuentro entre la diáspora dominicana en España y la oferta inmobiliaria formal de República Dominicana.

Durante el acto, el mandatario indicó que se trata de una iniciativa público-privada en beneficio de los dominicanos residentes en el exterior, que demuestra que el país cuenta con instituciones de financiamiento y mecanismos de seguridad jurídica para facilitar el acceso a una vivienda en su tierra de origen.

De acuerdo con una nota de prensa, durante la feria se ofrecerá orientación a los dominicanos residentes en España, donde existe una importante comunidad criolla, para que puedan evaluar las ofertas y los promotores inmobiliarios, y adquirir propiedades de manera informada y segura.

Herramientas de seguridad

El ministro de Vivienda y Edificaciones anunció que, a través de la plataforma Vivienda Segura (viviendasegura.mived.gob.do), los ciudadanos podrán consultar las empresas y los proyectos registrados, su ubicación, permisos, documentación técnica y legal, avances de construcción e historial de verificaciones.

Asimismo, explicó que la Guía Vivienda Segura detallará, de manera sencilla, cuáles documentos deben revisarse antes de comprar una propiedad, según la etapa en que se encuentre el proyecto, qué requisitos deben solicitarse y cuáles señales de alerta deben tomarse en cuenta antes de comprometer sus ahorros.

"El Estado debe ser un facilitador del desarrollo, garantizando siempre el cumplimiento de la ley y la seguridad de las personas", expresó Rodríguez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/07/b0a3f415-3576-482b-b5d4-2c0967bdeb94-de24af8f.jpg Participantes en la feria inmobiliaria. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

El funcionario agregó que esta feria también refleja la actividad del sector construcción y contribuye al dinamismo económico mediante la generación de empleos y la atracción de inversiones.

"Queremos una República Dominicana donde construir sea más ágil, invertir sea más seguro y adquirir una vivienda sea una oportunidad real para las familias de nuestro país. Por eso estamos trabajando para modernizar los permisos, reducir la burocracia y fortalecer la transparencia de nuestras instituciones", concluyó.

De su lado, la presidenta de Acoprovi, Annerys Meléndez, afirmó que la organización ha trabajado junto al Mived para prevenir los fraudes inmobiliarios y transmitir confianza a la ciudadanía.

Además, valoró que durante la gestión del presidente Luis Abinader se creara el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y se promulgara la Ley de Alquileres, medidas que, según indicó, han contribuido al fortalecimiento del sector.

Participación y alcance

La feria se celebra en el marco de la Semana Dominicana en España y cuenta con la participación de 21 constructoras y promotoras, seis agentes inmobiliarios y cuatro entidades financieras.

Los organizadores proyectan recibir a más de 1,500 asistentes durante la jornada iniciada este viernes 6 de noviembre y que concluirá el domingo 8.

En la actividad estuvieron presentes el embajador dominicano en España, Tony Raful; el cónsul dominicano en Madrid, José Marte Piantini; y Manuel García Troncoso, presidente de la Semana Dominicana en España (SEDE), entre otras personalidades.