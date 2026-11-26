La directiva de Aprocovici junto al director de la DGII, Pedro Urrutia. ( CEDIDA POR APROCOVICI )

La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici) pidió una mayor claridad y uniformidad en los criterios y en el tratamiento fiscal aplicable a los fideicomisos inmobiliarios.

Durante el encuentro "Construcción e impuestos: una conversación con la DGII", con la participación de Pedro Urrutia, titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), los representantes de Aprocovici hicieron el planteamiento con el objetivo de buscar ofrecer seguridad a promotores, sociedades fiduciarias e inversionistas.

En ese contexto, se abordó la necesidad de armonizar los criterios tributarios correspondientes a las operaciones entre desarrolladores, fideicomisos y adquirientes, considerando las particularidades de cada etapa de los proyectos y la importancia de contar con reglas claras para todos los actores involucrados.

De igual forma, expresaron al funcionario diversas inquietudes relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la formalización de las empresas constructoras y la necesidad de contar con condiciones tributarias que favorezcan la competitividad y el desarrollo inmobiliario.

Entre los temas tratados figuró el papel de la DGII en la orientación tributaria a las empresas constructoras, así como las oportunidades para fortalecer los mecanismos de asistencia que permitan al sector operar conmayor claridad frente a sus compromisos fiscales. También abordaron la seguridad jurídica y la estabilidad de los criterios tributarios, especialmente por su incidencia en la planificación de los proyectos inmobiliarios y en la confianza necesaria para impulsar inversiones de largo plazo.

En tanto, Pedro Urrutia destacó la importancia del sector construcción y la transformación digital en la República Dominicana, por su impacto en el desarrollo económico y social del país. Sostuvo que la facturación electrónica representa una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos de modernización y eficiencia del sector.

Destacó que su implementación constituye una oportunidad para optimizar la gestión de las operaciones, fortalecer el control de costos, reducir errores y ofrecer mayor seguridad documental.

"Desde la perspectiva tributaria, los desafíos del sector construcción e inmobiliario se centran, principalmente, en acompañar las operaciones de una cadena económica compleja, integrada por desarrolladores, constructores, contratistas, subcontratistas, profesionales, proveedores, entidades financieras, fiduciarias y adquirientes", expresó.

Compromiso con la formalización

El presidente de Aprocovici, Mario Bonilla, expuso que la organización está comprometida en una mayor formalización del sector, acompañada de procesos más claros y eficientes, lo que puede traducirse en una mejor recaudación y, al mismo tiempo, en un sector inmobiliario más competitivo y sostenible.

Además, dijo que el sector es un aliado estratégico de la administración tributaria, promoviendo conjuntamente la formalización, el cumplimiento fiscal y un entorno que favorezca la inversión y el desarrollo inmobiliario.

"La construcción representa alrededor del 13 % del producto interno bruto nacional y, según cifras preliminares divulgadas para los primeros nueve meses de 2026, registró un crecimiento de 8.2 %, superando el ritmo de crecimiento de la economía en su conjunto", destacó.