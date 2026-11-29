De izquierda a derecha, desde arriba: Rafael Palomino, Cruz Rejas, Pedro Hernández, Rafael Jovine, Ricardo González, Ana Moyano, Domingo Matías, Jenny Torres, Patricia Goméz y Rafael Alejandro Morel. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

El acceso a una vivienda digna continúa como uno de los principales desafíos sociales de República Dominicana, pese al aumento de los recursos públicos destinados al sector y a los avances registrados en la reducción del déficit habitacional. Asimismo, aspectos como los altos costos de construcción, las dificultades para acceder a financiamiento, la informalidad laboral y la falta de planificación territorial mantienen a amplios sectores de la población fuera del mercado formal de viviendas.

Estas dificultades se analizaron durante un encuentro organizado por Ciudad Alternativa para evaluar los avances y desafíos de las políticas de vivienda y hábitat en el país durante los últimos cinco años. En el espacio participaron funcionarios, investigadores y representantes de organizaciones vinculadas al desarrollo territorial y las políticas habitacionales.

Uno de los principales planteamientos fue la necesidad de dejar de concebir la vivienda sólo como un inmueble o un bien de mercado. Más bien, los expertos recomiendan abordarla desde una perspectiva integral que incluya los servicios, las condiciones del entorno, las oportunidades económicas y la participación comunitaria.

Más recursos, pero con limitaciones presupuestarias

Rafael Jovine, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero de la Dirección General de Presupuesto, explicó que el gasto devengado en vivienda y servicios comunitarios pasó de 9,678 millones de pesos en 2014 a unos 45,000 millones proyectados para el cierre de 2025, lo que representa un incremento de 4.7 veces.

Entre 2021 y 2025, el sector recibió en promedio el 6.7 % del gasto social, frente al 4.9 % de períodos anteriores. "Estos recursos abarcan áreas como agua potable, desarrollo urbano, proyectos comunitarios y apoyo directo a las familias", expuso el funcionario. Dentro de la ejecución del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), destacó el crecimiento del programa de mejoramiento de viviendas.

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Sin embargo, Jovine advirtió sobre las restricciones presupuestarias y la necesidad de mejorar la planificación plurianual, la coordinación institucional en los territorios y la medición físico-financiera de los proyectos. Como ejemplo de las limitaciones fiscales, indicó que de cada 100 pesos que recaude la Dirección General de Impuestos Internos el próximo año, 84 tendrán compromisos previamente establecidos. 31.5 pesos irían para intereses de la deuda, 35 para educación y 17.8 para salud pública.

Solo quedarían 15.7 pesos para los demás sectores, incluido el habitacional.

El financiamiento y el costo de la vivienda

Alejandro Morel, director del Viceministerio de Vivienda del Mivhed, identificó el financiamiento como una de las principales barreras para acceder a una vivienda adecuada. Explicó que las familias pertenecientes a los tres primeros quintiles de ingresos no cuentan con recursos suficientes para costearla, considerando que el gasto soportable debería representar entre el 30 % y el 33 % de sus ingresos.

A esto se suma el costo del financiamiento, que puede representar más del 50 % del valor de una vivienda debido a los intereses, así como el encarecimiento del suelo por el crecimiento económico y demográfico.

"Cuando usted paga una hipoteca en el régimen actual, al pagar la vivienda ha dedicado más dinero al pago de intereses que al de la propia vivienda", refirió Morel.

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Morel destacó entre los avances del Estado la reparación de más de 57,000 viviendas mediante el programa Dominicana se Reconstruye durante cinco años y la entrega de más de 10,400 viviendas nuevas de producción pública neta.

También mencionó los subsidios a la demanda, como Vivienda Feliz. No obstante, planteó la necesidad de industrializar la construcción para reducir costos, establecer alianzas que permitan elevar los ingresos familiares y atender los determinantes sociales del déficit habitacional. Esto, en lugar de concentrarse en la construcción de infraestructura.

Evitar ciudades vulnerables

Desde la perspectiva del ordenamiento territorial, Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, sostuvo que las políticas públicas deben partir de la realidad de las comunidades y de las formas en que las familias producen sus viviendas.

"Aproximadamente el 70 % de las ciudades latinoamericanas se construye mediante procesos de autoconstrucción", mencionó Matías. Por ello, consideró necesario fortalecer la regulación y la planificación, en lugar de ignorar la producción informal del hábitat.

Matías advirtió sobre los riesgos de las edificaciones construidas sin planificación, en especial frente a amenazas sísmicas.

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Citó como ejemplo que el 41 % de la infraestructura de Moca presenta un alto riesgo, con niveles similares en Santiago y zonas próximas a la falla septentrional. Destacó la importancia de la Ley de Ordenamiento Territorial y del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial para regular el uso del suelo. También informó que comenzó el diseño de una reforma a la legislación de planificación urbana, vigente desde la década de 1960.

El funcionario consideró que antes de autorizar nuevas urbanizaciones debe comprobarse la disponibilidad de agua, electricidad, vías de acceso, escuelas y centros de salud, además de verificar que los terrenos no estén expuestos a riesgos. Abogó por mejorar los barrios existentes, rehabilitar viviendas y ampliar los servicios públicos, en lugar de limitar la respuesta estatal a construir nuevas urbanizaciones.

La vivienda más allá de las estructuras

Jenny Torres, investigadora senior y especialista en pobreza y políticas públicas, presentó una de las perspectivas más críticas del encuentro. Sostuvo que la vivienda no debe entenderse como un inmueble o una mercancía, sino como una experiencia de habitar vinculada con la ciudadanía y la democracia.

Consideró insuficiente la respuesta estatal frente a la magnitud del problema. "Mientras el déficit cuantitativo supera las 300,000 viviendas y el total sobrepasa el millón, la respuesta pública alcanza apenas entre 15,000 y 24,000 viviendas en seis años", expuso Torres.

También cuestionó los proyectos de traslado de familias, como Montegrande, La Nueva Barquita y Mesopotamia. Según expuso, se concentraron en entregar la estructura física de las viviendas sin garantizar los medios de vida de sus habitantes ni todos los servicios necesarios.

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Torres señaló que programas como Vivienda Feliz y Mi Vivienda resultan inaccesibles para los tres quintiles de menores ingresos, equivalentes al 60 % de la población, debido a sus limitaciones para asumir créditos hipotecarios y compromisos financieros. Asimismo, advirtió que las políticas habitacionales deben incorporar la vulnerabilidad climática. Por ejemplo, familias que no tienen problemas estructurales en sus viviendas pierden sus bienes por inundaciones y otros fenómenos asociados a su ubicación en zonas de riesgo.

Para finalizar, Torres propuso superar la lógica del mercado e involucrar a las organizaciones comunitarias en la búsqueda de soluciones.