Ya pueden abrir cuentas de ahorros y de nóminas personas con antecedentes penales

Las personas que hayan tenido problemas con la ley y los que llevan procesos judiciales activos pueden abrir una cuenta de nómina, de ahorro y acceder al internet banking y tarjetas de débito a través de los servicios del Banreservas.

Se trata de "Cuenta de ahorros nómina inclusiva", el nuevo servicio del banco estatal y que se acoge a la circular 029-20 de la Superintendencia de Bancos (SIB), la cual busca darle la oportunidad a un segmento de la población con antecedentes penales hayan sido excluidas del sistema bancario.

El anuncio fue realizado por Samuel Pereyra y Alejandro Fernández W., administrador del Banreservas y superintendente de Bancos, respectivamente.

El primero saludó al ejecutivo del Banreservas por adherirse a la propuesta voluntaria de la SIB. Explicó que la idea le salió luego de que un joven con antecedentes penales se le acercó mientras realizaba ejercicios en el parque. Pese a tener la carta del empleador persistían las trabas en los bancos, según contó Fernández W.

Mientras que Pereyra indicó que los miles de personas que tienen este problema, ahora puedan acceder al sistema formar a través de la "Cuenta de ahorros nómina inclusiva".

La SIB sugiere que las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) pueden abrir, a partir del primero de diciembre, una Cuenta Básica de Ahorros o una Cuenta Básica de Ahorros para Nómina a las personas que por diferentes motivos se encuentran excluidos del sistema financiero, entre ellos quienes tienen antecedentes penales o están en proceso de judicialización.

Sus límites

Los funcionarios indicaron que cuentas básicas de ahorros no podrán recibir depósitos ni mantener balances por un monto superior a RD$45,000, durante un periodo de 30 días. Se podrán abrir de manera presencial o no presencial. En los casos de cuentas para fines de nómina serán exclusivamente para recibir el salario del trabajador, y no se les aplicará el límite del monto a recibir y del balance a mantener.

Aclararon que solo se debe disponer de una sola cuenta de este tipo, la cual debe ser monitoreada por las entidades e informar a la SIB.