El COD recobra confianza y ve opciones de medallas

Como único dominicano miembro del Comité Olímpico Internacional, Luisín Mejía maneja información privilegiada y las noticias que han llegado a su móvil estos días le han devuelto el optimismo. No solo porque Tokio montará los Juegos Olímpicos dentro de siete meses, sino también porque la República Dominicana presentará un desempeño a la altura de las elevadas expectativas que tenía en abril pasado cuando el mundo se cerró en la incertidumbre.

Tokio 1964

Dominicana debutó en el programa Olímpico precisamente en la edición de Tokio en 1964 y vuelve a suelo nipón encadenando sus ciclos más exitosos medidos por pódium. Desde Atenas 2004 los quisqueyanos han traído al menos un metal desde la principal cita deportiva del planeta.

“Desafortunadamente se perdió todo lo que se invirtió para Tokio 2020, el dinero y la preparación física, se perdieron oportunidades. Ahora hay que esperar. Un atleta a punto que pase un mes sin entrenarse pierde todo lo que logró, con seis meses hay que comenzar de cero. No he contabilizado, ni he querido, eso da tristeza... Un país con recursos limitado”, lamentó Mejía.

Sin embargo, la dirección técnica del COD hizo un levantamiento en julio, reactivó los trabajos de coordinación con CRESO (el programa privado de apoyo a los atletas) y el Ministerio de Deportes para diseñar un programa que arrancó con la concentración en el Albergue Olímpico con los atletas clasificados y los que tienen el potencial en las disciplinas individuales.

“La República Dominicana estuvo en una extraordinaria posición de haberse hecho este año (los Juegos) a tal punto que teníamos pronósticos. Por primera vez íbamos a dar vaticinios de medallas, que nunca la hemos dado, dado el nivel que nos separa de los países medallistas de los Juegos. Pero se mantiene esa expectativa y se mantiene ese nivel. ¿Por qué? Porque tenemos en los deportes de combate un nivel de esperanza más en pesas y otros deportes que pudiéramos colocar en el tablero, sin importar el color de las medallas. Nos queda judo”, dice Mejía.