Pensiones: reformar para mejorar

En pocos meses hará veinte años que se aprobó la Ley de Seguridad Social, y aunque a veces no lo parezca, es un hito que hay que celebrar. La República Dominicana entró de lleno en el grupo amplio de países que tienen un sistema de protección social, abarcando los temas de salud, riesgos laborales y pensiones. A este último apartado me voy a referir, ya que se oyen demasiadas voces que, a veces sin pleno conocimiento, sin tener todos los datos, o sencillamente por otros posicionamientos que tienen más de políticos que sociales, se manifiestan en contra del actual sistema de pensiones.

El sistema no es perfecto

Me parece imprescindible partir de la idea de que el sistema no es perfecto, y tiene fallas que con veinte años de perspectiva podemos apreciar. Quiero recordar que esta Ley fue consensuada por prácticamente todos los estamentos sociales y políticos del país, y que su aprobación e inicio supuso un gran soplo de esperanza para la población dominicana. Y eso fue porque, en aquel momento, la ley era una excelente ley. La República Dominicana fue el último país en América Latina y Caribe que hizo reforma estructural (profunda) al sistema de pensiones, y eso permitió aprender de los antecesores, para lo bueno y para lo malo. Y aunque todo el mundo piensa que el referente directo al sistema fue Chile, más bien eso no es así, porque el modelo siguió mucho más los pasos de México que los del país andino.

Por tanto, una buena ley era aprobada en 2001, lo que era imprescindible para proteger adecuadamente a la población. Pero una buena ley, por sí sola, no es suficiente si luego no se desarrolla como está previsto, o aún peor, no se cumple. Los resultados no serán los esperados, pero no será a causa de la ley, sino precisamente por su incumplimiento.

Y así, nuestra Ley 87-01 vio cómo los sucesivos gobiernos ignoraban parte de sus mandatos (incorporar a los independientes, establecer el sistema de pensiones mínimas, hacer el aporte de lo que contribuyeron los afiliados al antiguo IDSS), cómo no se proponían medidas para combatir el fraude (no es hasta este año, con la Ley 13-20, que se otorgan capacidades suficientes a la Tesorería de la Seguridad Social para perseguir el fraude y la informalidad, y también se aprobaron cotizaciones por debajo del salario mínimo o se plantearon más demoras para la afiliación en las Mipymes), y cómo no se trabajaba en actualizar la norma a medida que la sociedad avanza. No olvidemos que la seguridad social debe servir, y por tanto adaptarse, a las características de la población, y no al revés. Tampoco hemos visto defensa del sistema durante años, ni desarrollo del imprescindible mercado de capitales para que se pudieran invertir los fondos, y las necesidades de financiación del Estado han requerido de parte muy relevante de los fondos de pensiones.