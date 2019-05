Josep Maria Galí: “Tenemos que producir de otra manera”

Para el profesor experto en sostenibilidad Josep Maria Galí, las empresas tienen que adoptar modelos de producción que no agoten los recursos del planeta, que son limitados mientras la población mundial -y con ella el consumo- aumenta y hoy se estima en cerca de ocho mil millones de personas.

Galí, quien es Vicedecano de los Grados de Administración de Empresas y Marketing y Comunicación Digital del EAE Business School en España, explica que el concepto de sostenibilidad, sin embargo, no se limita al medioambiente, sino que tiene otras dos “patas”: la económica y la social.

La importancia del pilar económico es clara -entiende el académico- pues si las empresas no generan dinero, no sobreviven, pero esta sostenibilidad económica también depende de la responsabilidad ambiental y social.

Para explicar este fenómeno, Galí pone como ejemplo el sector del vino en España, donde “hay empresas que son líderes en sostenibilidad” porque cuidan la tierra -de la que depende que haya buena uva- y a quienes trabajan la tierra -que representa la responsabilidad social-. “Si los que cultivan la vid no están contentos no lo van a hacer bien. Y si no lo hacen bien tampoco habrá buena uva y, por tanto, no haremos buen vino”, asegura.

Pero ¿es caro ser sostenible? “La primera idea que uno tiene cuando habla de sostenibilidad es medioambiente y costo. Es una idea falsa”, explica Galí. Y pone otro ejemplo de una empresa turística, que siendo pequeña, mediana o grande tiene la opción de desarrollarse respetando el paisaje, innovando, ofreciendo productos nuevos pensando en los materiales que utiliza, o no hacerlo.

“Es más un tema de actitud y de conducta social que tiene que estar impulsada por las autoridades” mediante regulaciones, opina el profesor, quien es coautor del libro “Marketing de Sostenibilidad. Una Perspectiva Global” junto a Frank-Martin Belz, que trata la crisis de legitimidad del marketing clásico de “cómo vender más cosas a más gente” por las tendencias de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social.