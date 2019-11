Organiza tus finanzas de cara al fin de año

Diciembre se acerca y con él el salario trece y la temporada de fiestas y compras en la que -contagiadas por el espíritu navideño- muchas personas dejan los ingresos extra y hasta se endeudan. Y si esto se suma el cargar ya con cuotas atrasadas de préstamos o tarjetas de crédito complica el panorama de la salud financiera.

Aplicar estos consejos ahora puede ayudarte a finalizar este 2019 con las finanzas en orden y con la firme disposición de ahorrar si aún no has empezado:

1. Reflexiona sobre tus finanzas en el año. Lo primero que debes hacer es analizar tu desempeño financiero en estos meses de 2019. ¿A cuáles compras de bienes o servicios has destinado la mayor parte de tus ingresos? ¿Son prescindibles algunos de esos gastos? ¿Cómo te has manejado con tus tarjetas de crédito? Si has aumentado gastos en relación con el año anterior ¿también has incrementado tus ingresos? ¿Qué porcentaje del salario o de los ingresos ahorras?

2. Haz tu presupuesto. Luego de haber analizado tu desempeño financiero, debes elaborar un presupuesto de ingresos y de gastos proyectados, en el que los gastos nunca deberían ser iguales o mayores a los ingresos fijos.

3. ¿Deudas de tarjetas de crédito y préstamos? En estos casos la mejor opción puede ser tomar un solo préstamo para consolidar todas las deudas, simplificar pagos e incluso disminuir las tasas de interés, que en el caso de las tarjetas de crédito son muy altas, pues su fin no es endeudarse con ellas. Si es tu caso, asesórate con tu oficial de cuenta o tu entidad financiera.

4. Planifica tus compras navideñas. El espíritu navideño y las ofertas de esta época del año invitan al derroche, a gastar hasta el dinero que no tienes y muchas veces a comprar cosas que no necesitas. Para enfrentar estos impulsos, haz una lista de los regalos y las cosas que realmente necesitarás y ajústate a esta de manera estricta.

5. Controla los gastos hormiga. Los gastos más pequeños, conocidos como “gastos hormiga”, pueden ser los más peligrosos. No se trata de no salir nunca a comer o tomar un café fuera de casa, de no permitirse unos tragos en los fines de semana o no comprar un perfume o zapatos nuevos, sino de programarlos y presupuestarlos. Así también evitas que sean por impulso. Esos “yo me lo merezco” pueden ser una trampa para tus finanzas.

6. Dales un buen uso a tus ingresos navideños. Además del doble sueldo, muchas empresas e instituciones pagan una bonificación a sus empleados. Salir de las deudas pendientes puede ser una prioridad, pero si no las tienes o puedes saldarlas y te queda dinero, una buena opción puede ser destinarlos a distintos instrumentos que tienen las entidades de intermediación financiera para aumentar rendimiento, como fondos de inversión, certificados a plazo fijo, compra de títulos de deuda, entre otros.

7. ¡Ahorra! Cuando prepares tu presupuesto, no olvides destinar al menos 10% o 15% de tus ingresos fijos al ahorro. Quizá puede parecer un monto bajo, pero si lo multiplicas por varios meses o un año será más atractivo. Además, puedes ponerles un fin: desde comprar un auto nuevo, el inicial de un apartamento, una especialidad, ese viaje soñado. Seguro que determinando el objetivo será mucho más fácil disciplinarte y lograrlo.