$!Charles Rivière-Hérard: el rudo perseguidor de Duarte

Luego de que Boyer fuera depuesto, el jefe del ejército expedicionario que operó en el este y sur del país describió su impresión de la franja este de esta forma: “En Dajabón, primer pueblo del Nordeste, he encontrado un pueblo distinto, de otras costumbres, de otras inclinaciones, con otro idioma diferente al nuestro y me he visto obligado, por primera vez, a buscar intérprete para mis comunicaciones con el pueblo” .

Con este testimonio de Rivière-Hérard se demostró que Boyer no había logrado la unificación cultural ni lingüística de los dos pueblos que ocupaban la isla.

Rivière-Hérard encabezaba el gobierno cuando fue proclamada la independencia nacional el 27 de febrero de 1844 y respondió al acontecimiento enviando hacia la parte oriental un ejército de 25, 000 soldados, los cuales fueron derrotados por los dominicanos.

El gobernante nació el 16 de febrero de 1789 y expiró el 31 de agosto de 1850. Estuvo a las órdenes de Alexandre Pétion en el conflicto de este contra Henri Christophe (1807-1810) y fue declarado presidente de Haití el 4 de abril de 1843.

Intentó detener el movimiento independentista, con una ola represiva que motivó la salida hacia Saint Thomas de Juan Pablo Duarte, para preservar la vida. Acosado por los problemas, Rivière-Hérard dejó la Presidencia haitiana el 3 de mayo de 1844 y partió al exilio el 2 de junio del mismo año.