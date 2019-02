$!La llegada de las tropas haitianas

Independencia efímera

El 30 de noviembre de 1821 fue declarado el Estado Independiente del Haití Español, encabezado por Núñez de Cáceres, y poco después llegaron los agentes de Boyer a Santo Domingo, para determinar si existían condiciones para que se produjera la ocupación.

En diciembre de 1821 el partido prohaitiano logró que Santiago y Puerto Plata se pronunciaran a favor de la unificación con Haití y en enero de 1822 también hicieron parecida petición residentes en Cotuí, La Vega, Azua, San Juan y Neiba.

En una carta, Boyer le comunicó a Núñez de Cáceres: “... Yo voy a hacer la visita de toda la parte este con fuerzas imponentes, no como conquistador (no quiera Dios que este título se me acerque jamás a mi pensamiento) sino como pacificador y conciliador de todos los intereses en armonía con las leyes del Estado”.

Luego, el 19 de enero de 1844, Núñez de Cáceres le expresó a Boyer, en una comunicación, que había leído su mensaje a los jefes militares y a la municipalidad y que habían acordado todos, unánimemente, colocarse bajo la protección de las leyes de la República de Haití.