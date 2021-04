$!El legado de la comunidad italiana en la identidad de la República Dominicana

—¿Cuáles son los aspectos más trascendentales del libro?

Gracias al trabajo de los 46 autores de este libro, muchas historias sobre la riqueza y la profundidad de la amistad y de los lazos entre Italia y la República Dominicana se han dado a conocer. Me he sentido como un arqueólogo frente a testimonios maravillosos e intactos, ocultos por el paso del tiempo. No obstante, a diferencia de un hallazgo arqueológico, lo descubierto aquí no es una ruina muerta, sino un conjunto vivo de huellas culturales, políticas, religiosas, educativas, económicas, tecnológicas y sociales. Es fundamental ver la sinfonía de voces, tan importantes, que han contribuido a este libro.

Hay muchos de los principales intelectuales del país, profesores de las principales universidades, pero también páginas de figuras institucionales como las escritas por el ministro de Asuntos Exteriores, Roberto Álvarez; el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara; el ministro de Industria, Comercio y MiPymes, Ito Bisonó, y el arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria. Seguido del prefacio del presidente Luis Abinader, junto con la ministra de Cultura, Carmen Heredia, y la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía. Creo que es importante ver la unión de tantos aportes que, en conjunto, demuestran no sólo el deseo de conocer sino también el compromiso, reiterado también por las autoridades italianas, de trabajar juntos para escribir nuevas páginas igual de importantes. Este libro es valioso por su relevancia científica. Además de una edición en italiano y otra en español, he promovido la publicación de un libro enriquecido con algunos aportes americanos, en una de las más prestigiosas editoriales universitarias americanas especializadas en América Latina, St. Joseph University Press. Es importante que la historia de este diálogo cultural se conozca también en el mundo.

—¿Cuál particularidad sobre la italianidad en el país, registrado en el libro, ha cautivado su atención?

Lo que más me llamó la atención fue cómo en cada aspecto de la sociedad dominicana se evidencia una página de la historia del mundo escrita junto a los amigos italianos.

Recuerdo un almuerzo con Frank y Haydée Rainieri en su casa de Punta Cana, en el que Frank me presentó la figura de Giovanni Battista Cambiaso: un comerciante genovés y ciudadano italiano, héroe de la independencia nacional dominicana, fundador de la Marina de Guerra y que descansa en el Panteón Nacional. Una figura icónica y emblemática; para mí, de los muchos italianos que decidieron venir a este país y contribuir a su desarrollo.

Carlos Luciano Diaz Morfa, en su discurso de inicio de las celebraciones del bicentenario del nacimiento del Primer Almirante, que promovimos juntos el pasado mes de diciembre, destacó cómo Cambiaso ofreció su vida y su flota, de forma gratuita, porque creía y quería comprometerse con este país; un ejemplo de los italianos que trajeron riqueza a este país porque decidieron hacerlo suyo, amándolo tanto como a Italia. Esta es una de las historias que hay que conocer y recordar.

