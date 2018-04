Puerto Rico está lejos de tener un plan para enfrentar el cambio climático

“[N]o tengo ningún tipo de problema en decir que el asunto del cambio climático es uno del que me he educado. Porque la naturaleza está enviando unas señales claras y contundentes, y rayaría en la negligencia si no se atiende”, agregó.

“Yo no pensaba en el 2009 como pienso hoy. Hay unas señales que nos están enviando que no podemos obviar”, dijo en entrevista.

“Yo soy el autor del proyecto pero reconozco la labor del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico, del senador Cirilo Tirado Rivera, que ha presentado proyectos pero que no ha tenido el apoyo ni de su administración ni de la mía. Así que ante ese escenario me parece que este Senado, esta Cámara de Representantes y este gobierno tendrán la responsabilidad de darle la cara al pueblo, porque te puedo asegurar que esto se pondrá peor, que habrá más frecuencia de fenómenos atmosféricos que también serán más potentes, y tenemos que prepararnos”, reconoció el legislador.

Los efectos de María todavía son claramente palpables a través de todo Puerto Rico, en sectores que aún no cuentan con servicio de electricidad o tienen servicio intermitente, muchas vías sin semáforos funcionales, y en una gran cantidad de negocios que no han podido reabrir sus puertas.

No se conocen estudios económicos que ofrezcan un panorama de lo que representa el cambio climático para Puerto Rico. Pero, el Informe del Estado del Clima publicado por el CCCPR en el 2013, aunque no ofrece cifras concretas, establece los posibles efectos para el turismo y las industrias de acuerdo a los distintos factores, que incluyen desde las inundaciones, cambios en las temperaturas, aumento del nivel del mar, entre otros.

“El identificar que la erosión costera no ha sido incluida dentro de las prioridades que atiende el instrumento de planificación de riesgos que ha usado el gobierno de Puerto Rico para identificar la vulnerabilidad del territorio, sus propiedades, infraestructura y población es preocupante. Aún en la sección de Cambio climático y calentamiento planetario de ese Plan estatal de mitigación de riesgos de peligros naturales de Puerto Rico, donde incluye los efectos sobre las manifestaciones del cambio climático como peligro para la población de Puerto Rico, no aparece el componente de erosión costera como parte del mismo”, indicó en su ponencia la profesora de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR.

El CPI hizo gestiones con la JP, la Junta de Calidad Ambiental (JCA), el DRNA, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y la Administración de Desastres (Aemead), vía telefónica, correo electrónico y mensajes de texto para conocer si a partir del huracán María se comenzó a elaborar algún plan de cambio climático de país. Solo respondió Aniel Bigio, oficial de prensa del DRNA y de la JCA, quien refirió las preguntas sobre el tema a Díaz, que a su vez confirmó que no hay un plan.

Las únicas tres agencias que concluyeron sus planes durante la administración de Alejandro García Padilla fueron la Compañía de Turismo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Sin embargo, se desconoce qué ha pasado con la implantación de las acciones que deben estructurarse, ya que ninguna de las tres agencias contestó esta pregunta al CPI.

Una realidad que no se ha tomado en serio

Los científicos en Puerto Rico concuerdan en que hay una falta de seriedad sobre el tema del cambio climático entre los responsables de gestar y ejecutar la política pública del país.

“Si bien hay un proyecto presentado [el PS 773], estamos desnudos ante el cambio climático porque no hay nada aprobado. Estoy llamando y escribiendo a diferentes personas vinculadas con quienes crean política pública para plantearles que estamos desprotegidos y que hay que moverse a generar proyectos dirigidos a la protección de la costa y de las comunidades a partir del escenario del cambio climático y de eventos extremos”, indicó Barreto Orta, profesora en la Escuela Graduada de Planificación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y quien ha realizado múltiples estudios sobre la erosión costera en Puerto Rico y la República Dominicana.

“Los huracanes van a seguir llegando, y van a ser más extremos, más grandes. Vamos a tener unas sequías más extensas. Las cosas que en realidad son importantes y para las que tenemos que adaptarnos y prepararnos, pues no veo que estemos haciendo nada. Legislación hay para todo en este país. Pero algo que aquí se hace mucho es que pasan una legislación para hacer tal cosa, pero no le asignan presupuesto. La Junta Interagencial para el Manejo de las Playas es un ejemplo que se cae de la mata. Y así por el estilo hacen mil cosas que es para oírse, para ellos decirse ‘pues mira, yo propuse esto’”, agregó por su parte Ruperto Chaparro, director del programa Sea Grant.

“¿Por qué cree que esto pasa? Tenemos científicos de más, estudios que dan cuenta de los efectos del cambio climático en Puerto Rico y hemos vivido los eventos extremos. ¿Será que es una cuestión de ignorancia, de política, de intereses particulares que no quieren que estos temas se atiendan?”, inquirió el CPI.

“Yo creo que es que los políticos no entienden o no relacionan el impacto del cambio climático con la economía del pueblo. Si tú pierdes la arena en un pueblo como Rincón, estás matando la industria del turismo –los hoteles, los restaurantes, los condominios, los second homes– todo eso que le genera al municipio contribuciones por la propiedad y por ventas. Ellos como que no relacionan la salud fiscal con la salud de la atracción natural que es la base del turismo”, criticó Chaparro.

A juicio de Félix Aponte González, especialista en temas de adaptación para cambio climático en ciudades isleñas, en Puerto Rico se han dado varios intentos para elaborar un plan o, como mínimo, una estrategia para atender los retos que presenta el fenómeno de manera más concertada, “pero no ha habido suficiente capacidad técnica ni presión pública suficiente para movernos en esa dirección”.

Para Aponte González, Puerto Rico ha avanzado mucho en los esfuerzos de investigación académica y colaboraciones entre universidades y agencias federales para reconocer mejor las vulnerabilidades.

Reconoció, no obstante, que “donde nos hemos quedado cortos es en presentar una respuesta coordinada y adecuada que nos permita ejecutar de forma correcta y asegurar que las acciones presentes van a poder atender las necesidades y retos que vemos en el futuro a nivel climático, social y económico”.

Afirmó que en otras partes del Caribe se ha avanzado en ese renglón, ya que entidades como la Organización de Estados Caribeños del Este, la Caribbean Community Regional Integration (CariCOM) y la Caribbean Community Climate Change Center (5C) han podido comenzar a hacer trabajos conjuntos de colaboración para lograr una mayor resiliencia.

En busca de un plan para adaptación y resiliencia ante el cambio climático

“Para mover comunidades en riesgo y estructuras, tenemos que tener en cuenta que a donde llegamos como país no fue en seis meses, fueron décadas. Aun con la premura de los cambios que debemos hacer, tiene que ser de forma gradual y toma generaciones. No podemos desplazar comunidades y dejarlos sin un lugar dónde vivir”, planteó Aponte González.

Pero, desde ahora y por los próximos 10 a 15 años hay que desarrollar medidas de mitigación de corto plazo para atender a esas personas que ya están enfrentando los problemas de las inundaciones y de la erosión costera, agregó. Además, hay que mover infraestructura gubernamental que actualmente ubica en áreas de riesgo.

Aun así, para Aponte González el gobierno tiene que comenzar por desalentar –y en el mejor de los casos, prohibir– las construcciones en espacios de riesgo como la zona marítimo terrestre, las áreas propensas a deslizamientos, en los valles inundables y en las zonas muy remotas donde es más difícil llevar infraestructura básica.