Lali Espósito alienta a Argentina con la canción “Y dale alegría a mi corazón”

ARGENTINA. Muchos artistas de diferentes países se sumaron al fervor por la Copa del Mundo con canciones para apoyar a sus selecciones, o simplemente para ponerle un poco de música al torneo que se realiza cada cuatro años.

Ahora fue el turno de Lali Espósito de manifestar su apoyo a la Selección Argentina con su versión del clásico de Fito Páez “Y Dale alegría a mi corazón”, según informó el portal web Infobae.

“Crecí en una casa de fútbol con un padre profesor, un hermano jugador y también abuelo director técnico. Siempre tuve el sueño de jugar y mi papá no me dejaba. Cuando era chica me metía en las prácticas del equipo y él me sacaba. Quería ser futbolista, no artista. ¡Juego bien! Soy chiquitita y rápida. Me da mucho orgullo y alegría representar a la Argentina”, dijo la cantante.