Codopesca y el Decreto 326-21: Las malas artes que llevan al fracaso

Este informe también valora que “EL PEZ LORO AHORA ESTÁ PROTEGIDO EN TODA LA REGIÓN” y dice, sobre otros países: “La veda de peces loro en Guatemala, que expira este año, debe extenderse; y Honduras necesita mejorar la aplicación de regulaciones en las Islas de la Bahía y proteger a los herbívoros en toda la costa...”

Aún así, Codopesca insistió en su terquedad y cita a The PEW Charitable Trust, quizás ignorando que esa misma institución avaló un estudio titulado “Operationalizing the resilience of coral reefs in an era of climate change” En cuyo resumen ejecutivo puede leerse:

“Un estudio nuevo descubre que las reservas marinas protegidas, en las que está prohibida la pesca del pez loro, puede volver a los arrecifes de coral seis veces más resistentes a la decoloración de los corales y a otras alteraciones. Los peces loro comen algas, de modo que un sistema de arrecifes en el que haya abundantes peces loro tiene más probabilidades de recuperarse de las alteraciones que de “inclinarse” hacia un indeseable estado en el que las algas dominan...’”.

Sin lugar a dudas, el Presidente Abinader tiene en sus manos una extraordinaria oportunidad de demostrar que preside un Gobierno que escucha y que está dispuesto a cambiar aquellas decisiones que sean en sí mismas una amenaza para el desarrollo sostenible y que por demás sólo benefician grupos de interés muy particulares en perjuicio del bien mayor que es la defensa y protección de nuestros ecosistemas.

Es tiempo de que las medidas se tomen con base científica, que se consulten las instituciones que se han enfocado más tiempo sobre el tema, como la Red Arrecifal Dominicana, FUNDEMAR o Reef Check. Pero también debería estar en la cabeza del Legislador la necesidad de que instituciones redundantes, como CODOPESCA retornen al control de nunca debieron ser separadas: El Ministerio de Medio Ambiente. l