La manatí Juanita regresa a Santo Domingo

Fundemar con mucho esfuerzo logró colocar de nuevo el rastreador de Juanita, que según los patrones observados descansa por el día y se traslada por las noches.

El día de ayer fue vista llegando a Bocachica, donde Tasha Gough de la fundación Verde Profundo de esa localidad, ya estaba alerta a la posible presencia del animal. Desde su llegada a este municipio de la provincia Santo Domingo, ha sido constantemente monitoreada por las autoridades locales, donde se ha aprovechado la presencia de Juana para educar a la población sobre la especie y en especial sobre esta hembra adulta. Resaltando el no tocarla, no manipular el rastreador y en el caso de embarcaciones, permanecer alertas para no lastimar a la viajera.

La mañana de hoy miércoles, Juana permanece en la Playita de Los Pescadores, contiguo al Club Náutico de Santo Domingo donde Tasha Gough sigue el monitoreo en conjunto con la asociación de pescadores de esa zona, aprovechando la visita para educar a los mismo sobre el cuidado que deben tener con Juanita y otros manatíes.

Existe cierta preocupación por la zona donde se encuentra Juana, que que el tráfico de embarcaciones y jet skys es alto, por lo que se recomienda tener precaución tanto de día como de noche en todo el litoral.

Para Rita Sellares de Fundemar, es importante la colaboración del Senpa, Armada y Cestur para dar seguimiento a Juana y las comunidades cercanas, dando protección a Juana que se encuentra a cerca de 25 kilómetros del Acuario Nacional, donde permaneció en cautiverio por ocho largos años.