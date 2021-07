Pandemias o el acuerdo roto entre animales y sus huéspedes indeseables

Cambios que no piden turno

“Lo que más nos interesa a mí y a mi grupo de colaboradores es investigar las interacciones que se producen entre los distintos factores que son los motores del cambio global, uno de ellos es el cambio climático, otro son los cambios en la diversidad, las especies invasoras y, el último, la degradación de los ecosistemas. Es un tema muy complejo y, por otro lado, es muy real porque todos esos impactos ocurren a la vez, no están pidiendo turno”, argumenta el científico.

Calentamiento a favor de los huéspedes

Un boomerang en contra de nuestra salud

“La pérdida de biodiversidad hay que verla también como una alteración de las funciones que realiza el ecosistema como, por ejemplo, mantener los patógenos a raya y reducir los riesgos de pandemias, pero el ecosistema tiene muchísimas más funciones como es dar de comer, de beber o de vestir. La naturaleza tiene muchas funciones y la pérdida de biodiversidad amenaza esas funciones. Esa es la segunda gran amenaza, y la tercera son todas las formas de contaminación atmosférica por nitrógeno, por plásticos, etc.”.

Estos problemas también se vuelven como un boomerang en contra de nuestra salud, pero lo más general y común que podemos hacer individualmente, como dice el experto, es cambiar nuestra relación con la naturaleza, entender que necesitamos una naturaleza funcional, rica en especies y con menor carga de contaminantes en la atmósfera. En términos generales, eso, mantiene Valladares, “exige reducir nuestra huella ambiental y cambiar nuestro modelo socioeconómico”.

Para el biólogo, “esto son pinceladas, pero hay un montón de acciones tanto individuales como colectivas que podemos hacer, que son más completas y que están dirigidas a conseguir ese objetivo final que es, no seguir creciendo sin límite, no seguir produciendo y manteniendo un sistema económico que no conoce fin, porque son actitudes perfectamente insostenibles”.

Según Fernando Valladares se trata de cumplir la agenda 2030 de objetivos de desarrollo sostenible. “Todos los países mayoritariamente los han adoptado, aunque realmente no estamos avanzando y llevamos seis años con estos objetivos, pero nos encontramos muy retrasados en sus logros”.

Tenemos que “exigirnos y exigir a los responsables sociales una agenda política comprometida como ciudadanos y como consumidores porque, por ejemplo, no tiene sentido que compremos un aguacate que viene de 5.000 kilómetros de distancia. Hay muchas acciones individuales que se pueden realizar, pero que tienen que estar coordinadas con acciones colectivas”, concluye Fernando Valladares.