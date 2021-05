Protectores del medio ambiente trabajan sin cobrar desde hace meses

José (Nombre ficticio), tiene cerca de 8 años trabajando como brigadista para el Ministerio de Medio Ambiente, recibía un cheque mensual de RD$10,000 por sus servicios ambientales. Aunque hace otras actividades para ganarse la vida, este salario es una gran ayuda para este hombre que hace diferentes trabajos. José trabaja limpiando una playa de basura que es arrastrada por la corriente desde otros lugares, cuida la biodiversidad y el hábitat de especies amenazadas. Desde agosto dejó de recibir su salario, a pesar que sigue realizando sus actividades y no entiende por qué no le pagan. Ha solicitado el pago de casi 8 meses acumulados y solo le dicen que saldrá pronto. No quiere hacer la denuncia públicamente, porque tiene miedo de perder su trabajo y peor aun, que no le paguen los meses trabajados.

José no es el único. A lo largo del país cientos de brigadistas y jornaleros no han recibido pago o ha sido intermitente. Muchos han optado por abandonar su trabajo y esperar que les contacten para regularizar su situación, algunos denuncian que han sido nombrados brigadistas nuevos a los que sí les pagan. Es común llegar a un área protegida y no encontrar guardaparques, ya que algunos fueron contratados como brigadistas, muchos de los que están en servicio son los que están nombrados.

Diario Libre ha contactado a diferentes brigadistas en el país y aunque se sienten desesperados no quieren denunciar su situación públicamente por las mismas razones que José.

Más de 2,000 brigadistas y jornaleros, cumplen funciones variadas a lo largo y ancho del país. Muchos se dedican a la protección y vigilancia de áreas protegidas y refugios de vida silvestre, protegen especies en peligro de extinción, trabajan en viveros, realizan jornadas de reforestación, de limpieza de costas y ríos, unos tantos son bomberos forestales. No tienen un contrato de trabajo, por lo tanto ningún derecho adquirido, como seguridad social o prestaciones laborales.

Muchos de esos trabajos son muy demandantes. Por ejemplo, un brigadista que hace función de guardaparques, debe trabajar 24 días en promedio por mes, para cobrar cerca de RD$10,000. En lugares de difícil acceso, pueden trabajar hasta 15 días sin descanso, e incluso trabajar más de 24 días en un mes sin que sea reconocido.