Una Nueva Amenaza al Pez Loro

Incluso, la veda se ha generado desacuerdos entre las mismas autoridades implicadas en su implementación. El Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA), la institución responsable de regular la pesca a nivel nacional, acusa al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de no haberles consultado sobre la veda original en 2017. Mas reciente, Medio Ambiente cuestiona el criterio científico que se utilizó para determinar el nuevo periodo de veda, además de la confusión generada con el lenguaje opaco usado en el decreto nuevo.

De lado de los conservacionistas, critican la poca efectividad de la implementación de la veda. Mientras se ofrece cotorra abiertamente en las playas y pescaderías del país, consideran como una veda en nombre solamente. Alegan que no existen una vigilancia consistente ni consecuencias por violaciones. Peor, la medida solo castiga a pescadores de pocos recursos, pero no aplica a comerciantes con dinero y acceso al poder.

¿Como es posible que una medida tan bien intencionada ha generado tanta desilusión entre los diferentes actores relacionados al tema? Mas importante, ¿que se puede hacer para rectificar la situación? Algunas recomendaciones:

1. Nombrar el pez loro como patrimonio nacional

El pez loro tiene un valor económico y ecológico mas alto vivo que frito. Los estudios científicos dejan poca duda sobre eso. Está comprobado que los países con poblaciones saludables del pez loro (y otras especies herbívoros arrecifales) tienen los arrecifes de coral mas saludables del Caribe.

Eso no es una coincidencia. Al ingerir algas de los arrecifes, los peces loro limpian el arrecife, a beneficio de los corales. El pez loro además produce la arena blanca de las playas de la región. Se estima que un pez loro adulto defeca alrededor de 200 libras de arena blanca al año. El pez loro es también un recurso importante para turistas. Las encuestas revelan que peces de colores brillantes son el principal atractivo para turistas recreativas de snorkel y buceo.

Considerando que los arrecifes de coral generan un estimado de $3 mil millones de dólares anualmente en turismo, el pez loro vale oro a la economía de la Republica Dominicana. Se debe tratarlo así.

2. Priorizar la conservación del pez loro sobre su explotación.

Parte del problema de la veda de pez loro es la confusión existencial que ha existido entre las dos entidades que simultáneamente están responsables de la veda, pero con misiones muy distintas.

CODOPESCA, como parte del Ministerio de Agricultura, tiene la misión de crear un sistema pesquero sostenible y supervisar “las actividades de explotación de los recursos pesqueros y acuícolas.” Su objetivo, al final, es extractivo.

Medio Ambiente, por su lado, promueve “las actividades de preservación, protección, restauración y uso sostenible” de los recursos naturales. Su objetivo principal es elaborar políticas de protección, no de explotación, ambiental.

Para que la veda de pez loro funcione, no puede ver dos capitanes del mismo barco. Hay un dicho, “un camello es un caballo diseñado por una comisión.” Si el objetivo es tener poblaciones vibrantes de especies herbívoros, la entidad líder a cargo del manejo de sus poblaciones a nivel nacional debe tener una misión de conservación. No significa que no debe ver coordinaciones y apoyo intra-institucional, pero al encargar el Ministerio Medio Ambiente como responsable del manejo de las poblaciones de pez loro, se priorizará su conservación sobre su extracción.