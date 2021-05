$!Licitación de 5G viene con promesa de mejor conectividad

Dos décadas de licencias

Metas de calidad y tiempo

Para esos casos, hay unas metas de cobertura poblacional que serán más enfocadas en áreas más urbanas y con mayores densidades poblacionales. Se trataría de once polos urbanos que concentran un 60 % de la población total del país: Santo Domingo Este, Santo Domingo de Guzmán, Santiago, Santo Domingo Norte, San Cristóbal, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Higüey, La Romana, La Vega y San Pedro de Macorís.

Cronograma

En adelante, las empresas deberán presentar sus propuestas técnicas y ofertas económicas para el próximo mes. En ellas deberán presentar un proyecto técnico capaz de satisfacer las obligaciones que tendrán como adjudicatarias de las frecuencias y que tienen la capacidad financiera para realizar el plan de inversiones asociado al plan.

Indotel verificará que toda la información presentada por las compañías es real y que no existe prohibición para participar en el proceso licitatorio. Por ejemplo, no pueden participar las entidades que están imposibilitadas de contratar con el Estado, ni gobiernos extranjeros, sea directamente o a través de participación en empresas, así como las concesionarias que no estén al día en sus obligaciones con Indotel.

Una vez que se presenten todas las ofertas, el regulador dominicano elegirá las más altas, algo que se espera que ocurra en agosto próximo para que al mes siguiente el Estado firme los contratos y se pongan en marcha las inversiones.