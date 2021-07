Cipriano Bencosme, el acaudalado héroe sin gloria que perdió vida y bienes en su lucha contra el dictadorTrujillo

La historiografía de la resistencia contra la sangrienta tiranía, encabezada por Rafael Leónidas Trujillo, ha resaltado las ofensivas de varias figuras heroicas, pero hubo un batallador, Cipriano Bencosme Comprés, que no ha encontrado el justo reconocimiento en la galería de los titanes de la época.

Sin embargo, su historia y las peculiaridades de su vida sobrepasan la imaginación que pueda reflejarse en algunos relatos históricos o de ficción basados en los sucedidos en la sociedad dominicana del pasado siglo, cuando desafiar el poder de Trujillo significaba comprar un pasaje al más allá.

“Aquí no ha habido un héroe dominicano más grande que Cipriano Bencosme, y no porque sea mi abuelo. Enfrentó a Trujillo con las armas, desde el principio, y no oyó los cantos de sirena. Expuso a su familia y sus cuantiosos bienes”, argumenta Cipriano (Cibien) Bencosme García en el hermoso y bien conservado fundo heredado de su ancestro, ubicado en la comunidad de Juan López, en Moca.

Bencosme García atribuye a la influencia trujillista que todavía persiste en el país el hecho de que no se le hayan reconocido los méritos a su abuelo, pese a las ofensivas que libró en los albores de la dictadura de Trujillo en el 1930, luego de que este derrocara al presidente Horacio Vásquez, en cuyo gobierno se convirtió en una figura poderosa, que empezaba a ser temida por sus desmanes.

El general Bencosme Comprés, opulento líder cibaeño, cuyos antepasados llegaron a la República Dominicana desde España,y habrían tenido sangre árabe, nació en el 1864 y murió en el 1930, cuando protagonizaba una revuelta contra Trujillo, dado que se alzó en armas en sus ricas plantaciones, donde contaba con el apoyo de 500 trabajadores.

La fortuna de Bencosme se fundamentaba en el cultivo de pachulí, plátano, café y otros frutos, en grandes extensiones.

Cuando se iba a casar con su prima Juanita Bencosme Camacho el padre de ella le regaló 200 tareas sembradas de café, en las que Cipriano Bencosme, que no era rico a la sazón, sembró mucho pachulí, cuyas raíces luego vendía en Francia a la casa Vetiver, fabricante de perfumes, que entonces compraba el producto a altos precios.

Su nieto Bencosme García evoca con orgullo la vida de su pariente, sin dudas un espíritu rebelde, quien ya tenía en el 1906 cuarenta mil tareas, sin haber incursionado en la política, y era muy amigo de Horacio Vásquez, quien ascendió a la presidencia por primera vez en 1902.

Posteriormente depusieron a Vásquez y Cipriano y su hermano Nemencio Bencosme fueron encarcelados. Cuando se produjo el magnicidio de Ramón (Mon) Cáceres el 19 de noviembre de 1911, y ascendió a la presidencia Eladio Victoria, Cipriano Bencosme Comprés se opuso, exigió el restablecimiento del orden democrático y se enfrascó en la llamada revolución de los Victoria.

En medio de conflicto, en el 1912, su residencia fue quemada y su hijo Donato desapareció. Sin embargo, la trabajadora doméstica había huido con el niño y lo ocultó en un campo de Santiago. El pequeño fue devuelto a su padre dos años después por la mujer, quien lo localizó cuando ya era gobernador de Moca.