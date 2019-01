Dominicanos podrán ver eclipse lunar y superluna

La noche del domingo 20 y la madrugada del lunes 21 de este mes, los dominicanos podrán apreciar un espectacular eclipse lunar. ¿Pero qué hace tan especial a este fenómeno? Aparte de que será el primero del 2019, su tiempo de duración lo torna atractivo, además de que coincidirá con una superluna, lo que le dará mayor notoriedad a este tipo de eclipses totales que se les conoce comúnmente como “Luna de sangre”.

Además, este fenómeno se podrá apreciar de forma completa en todo el territorio nacional, algo que no ocurría desde septiembre de 2015. Otro punto que lo hace interesante es que en la República Dominicana no se podrá observar otro eclipse hasta el 19 de noviembre de 2021, el cual, por cierto no tendrá las mismas características.

El eclipse empieza a las 10:36 de la noche del domingo 20 y concluirá a las 3:48 de la madrugada del lunes 21. Su duración será de 5 horas y 11 minutos y 33 segundos exactamente, pero ello no significa que se observaría en plenitud todo ese tiempo, pues en la primera y ultima fase, que es la penumbral, el eclipse no será tan definido. Pero igual, ese tiempo de máxima exposición será suficiente para que los amantes de este tipo de espectáculos puedan observarlo ampliamente si el clima no le juega una trastada y las nubes lo ocultan. Pero por lo general en enero las precipitaciones y campos nubosos suelen ser limitados.

Aunque el eclipse comenzará a las 10:35 de la noche no se podrá visualizar a esa hora, debido a que en ese momento está en la fase llamada penumbra.

La apreciación del fenómen¿o en su máximo esplendor será posible entre las 12:41 de la medianoche y la 1:43 de la madrugada. “La Luna estará totalmente dentro de la umbra a las 12:40 a.m. y toda su superficie se tornará roja. La totalidad terminará a la 1:42 a.m. cuando nuestro satélite empiece a salir de la umbra”, explicó Manuel Grullón, miembro de la Sociedad Astronómica Dominicana.

El experto acotó que la fase “umbral” es la más interesante en este tipo de eventos y la del próximo eclipse durará 3 horas y 17 minutos.

El eclipse será visible en todos los países de América y Europa, y en la mayoría de los de África.

Grullón indicó que observar un eclipse lunar no presenta ningún peligro para la salud.