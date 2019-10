Ellas se llamaban...

Ella se llamaba Wendy Ortiz (Yahaira).

Tenía 42 años. La mató de varias puñaladas su expareja, con quien procreó dos hijos y adoptó un tercero. Uno de ellos intentó infructuosamente salvar a su madre, quien preparaba el almuerzo cuando fue atacada. La víctima murió tras seis días de agonía. Sin inmutarse, el feminicida declaró a la prensa sobre el hecho: “Yo hoy vine a reconciliarme, a hablar con los hijos, la saludé y ella lo que hacía era que me ignoraba, yo le dije mira dinero por si hay que comprar cualquier cosa, y no me hizo caso”. Ocurrió en Villa Mella, Santo Domingo Norte. La apuñaló el 19 de mayo.