Grietas en el pedestal

El gobierno de Miguel Díaz-Canel reaccionó casi inmediatamente. Como tratando de emular a sus antiguos jefes, acusó al gobierno de Estados Unidos de promover los desórdenes, llamó a las calles a los “comunistas” a defender la revolución y restringió la señal de internet. Pero en un ataque de pragmatismo, esa misma semana anunció que permitirá la importación de alimentos y medicinas sin aranceles a los viajeros que lleguen al país hasta el 31 de diciembre. Con esa señal, claramente insuficiente, pareció buscar apaciguar los ánimos.

“Hoy vivimos una tensa calma en las calles, pero la rabia sigue por dentro”, dijo a CONNECTAS Maribel, vecina de Matanzas, epicentro de la pandemia en Cuba. Ella tiene 23 años y salió con un puñado de amigos a protestar, con el teléfono móvil en la mano: “No confiamos en el Gobierno porque lo que ha hecho no ha servido para nada”, dijo. Preguntada por la represión y el miedo a que la golpearan o la retuvieran las autoridades, contestó: “Me da más miedo callar”.

Maribel y sus amigos personifican las grietas del mito de la Revolución Cubana. Hacen parte de una generación joven, súper conectada, que nació en el sistema represivo, pero no teme expresar lo que piensa. Una generación que, además, siente lejana la figura de los Castro, cada vez más desdibujados en el mapa del poder político del continente.

“Las nuevas generaciones en Cuba no le tienen la misma lealtad a la revolución ni a sus símbolos y mucho menos a sus discursos. Además, Fidel no existe y Raúl no está. Y el primero, especialmente, era el pegamento que mantenía estable al modelo para los más fervientes de la revolución y para los más tibios”, dijo a CONNECTAS Luis Sánchez, doctor en geografía y profesor de la Universidad de los Andes.

Sin embargo, Cuba tiene una innegable carga simbólica para la geopolítica en América, como muestran los mensajes y manifestaciones en ocasión de los hechos del 11 de julio.

Hasta la semana pasada, Washington no tenía a Cuba entre las prioridades de su política exterior, pero fue uno de los primeros gobiernos en reaccionar y desde entonces la isla generó una avalancha de declaraciones. En primer lugar, casi de inmediato Julie Chung, subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, recalcó que los cubanos están “ejerciendo su derecho” a manifestarse. Luego, el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos podría ayudar a restablecer internet en la isla y que estaría dispuesto a enviar vacunas. Además, la Casa Blanca anunció que estudia revertir la restricción al envío de remesas y la disminución del personal diplomático a la isla, dos medidas impuestas por Donald Trump.