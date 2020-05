$!Guardianes

“Desde que comenzó la cuarentena es trabajando pisado, día y noche, pero la empresa a mí no me está dando transporte y los carros se están aprovechando. Cobrando 50 y 60 pesos. Y uno, por cumplir con el trabajo, lo hace”, cuenta.

A pesar de ello lo que continúa lamentando la mayoría es la falta de apoyo en el transporte por parte de sus empresas, el escaso o inexistente reparto de equipos de protección (indispensable para los que trabajan de cara al público) o las abusivas extensiones de sus jornadas laborales, hechos que no hacen si no aumentar esa sensación de soledad que tuvieron todos desde que se enfundaron el uniforme por primera vez.

“Hay empresas que dan transporte y otras que no. Entonces el seguridad tiene que ingeniárselas, aunque viva en el quinto infierno. Hay muchos seguridad que viven, por ejemplo, por Haina. Otros en Nigua, San Cristóbal; El Café de Herrera, Sabana Perdida... Y si tiene un motorcito, resuelve. Pero a esa persona que viene de Haina, a prestar su servicio, a cuidar sus intereses y los bienes de usted, la compañía debería protegerlo, cuidarlo, darle valor... Pero a nosotros no nos dan mucho valor”, se queja un vigilante de una bomba de gas.

“Nosotros aquí hacemos nuestra diligencia nosotros mismos. Aquí nadie nos suple de nada”, se lamenta un seguridad de unas oficinas del centro de Santo Domingo “El horario mío de yo entrar aquí es a las seis de la tarde, pero tengo que llegar a las cuatro, para que mi compañero pueda encontrar transporte para su casa [...] Hay compañeros que quisieran quejarse, pero uno solo no vale hablar. Si yo hablo, me acusan de sindicalista y me sacan. Me cancelan. Y tú sabes que la mayoría de compañías son de generales, coroneles...”.