La fascinante historia que nació en los aires

La inauguración de Nuevos Horizontes da inicio a esta historia

Cierran las puertas

Despegamos

Iniciamos el ascenso y empezamos a escuchar, por medio de los audífonos, la conversación rutinaria de los pilotos. Sin embargo, pese a la conversación, por un momento dejé de escucharlos y me percaté de que mientras subíamos todo el que transitaba dentro y fuera del complejo del Ministerio de las Fuerzas Armadas, incluyendo los vehículos que transitaban por la 27 de Febrero y la Avenida Luperón, se paraban o detenían el paso para ver el despegue del Black Hawk, el impresionante helicóptero del Ejército de los Estados Unidos. Su estructura particular siempre se me ha parecido a la majestuosa águila calva, símbolo número uno de esa nación. Sofisticado en todos los renglones imaginables, el aparato está valorado en mucho más de US$8 millones, y tiene capacidad para transportar 14 personas y 22 mil libras de carga.

Finalmente llegamos

El vuelo, como es de imaginarse, fue más que rápido. Al bajar del Black Hawk, el Embajador Hertell me dice “¿Qué te pareció el vuelo?” “Excelente, el Cadillac de los cielos”, recuerdo que le contesté, en tono jocoso. “No”, me insistió, “que te pareció LA piloto”. Como no estaba acostumbrada a escuchar el pronombre LA con el término piloto, le dije que no entendía. Calladito, señaló hacia una persona que todavía tenía su casco puesto, pero que a un lado de su casco tenía una bandera dominicana. Sin embargo, su uniforme era el de un piloto norteamericano. Mi cerebro en ese momento no estaba registrando la imagen delante de mí. El Embajador interrumpe mi confusión y me dice: “Vente, que te quiero presentar a alguien...” Nos dirigimos hacia la persona que me había señalado anteriormente. Al ver que el Embajador se acercaba, la persona vestida de piloto se puso en atención. Eso significó quitarse el casco que tenía a un lado la bandera dominicana.

De repente, al quitarse el casco apareció lo que en buen dominicano llamamos una “cola de caballo”. Y, de repente, el milagro. El Embajador me dijo, “Nani, esta es nuestra piloto, Marisol, y es ‘Dominican-American’”.

Tengo que admitir que en pocas ocasiones durante mi profesión de periodista me he quedado muda. Ella, con una sonrisa que luego de tratarla me di cuenta que es su primera tarjeta de presentación, le hizo el saludo correspondiente al Embajador y a mí me plantó un beso en la mejilla.