La sombra de Daniel Ortega

Pocas personas hablan de él en Nicaragua, a pesar de que ha sido la mano derecha del mandatario durante décadas. Su nombre cobró relevancia con las sanciones impuestas por la comunidad internacional que persiguen la corrupción y las violaciones a los Derechos Humanos en el país centroamericano. Este es Néstor Moncada Lau, un poderoso ex policía formado en inteligencia, cuyas decisiones se mantienen ocultas, y su trayectoria de lealtad ha estado rodeada de importantes controversias.

Moncada es conocido como “Chema” desde la revolución sandinista. Ha contado con mucho más poder que el reconocido oficialmente en el país y fuera de sus fronteras. Para todo fin práctico es como un fantasma. No figura en comparecencias públicas y su presencia pública es casi nula. Pese a su relevancia en varios hechos públicos de alto impacto en su país, poco se conoce de él, no existen reseñas, e incluso su fotos públicas son escasas.

Sin embargo, en los últimos dos años, su nombre ha sido mencionado como una de las personas clave que participó de las graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses que se intensificaron en abril del 2018. Es por eso que su nombre aparece en las listas de sancionados de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Suiza, y del Reino Unido.

“Moncada desembolsó pagos para contrarrestar manifestantes en nombre de Ortega y Murillo y, a través de sus diversas funciones de inteligencia, trabajó para sobornar y chantajear a personas para obtener su apoyo o evitar que se opusieran al gobierno de Ortega. Además, se ha involucrado en actos de corrupción a favor de Ortega y Murillo. En al menos un caso, trabajó con el presidente para encubrir la conducta sexual de Ortega con una menor”, se lee en la nota de prensa del Departamento del Tesoro cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) explicó porqué lo sancionó en noviembre de 2018 junto a Rosario Murillo, Vicepresidenta y esposa de Ortega.

De forma llamativa, como reacción a esta sanción y por cuenta de un pronunciamiento de la Cancillería de Venezuela que respaldaba a su aliado político, fue que se conoció que Moncada Lau tenía un cargo hasta entonces desconocido. En el pronunciamiento oficial se refiere a él como “secretario privado” de Ortega.

Si bien las sanciones internacionales no son resultado de un juicio, son decisiones tomadas sobre fuentes calificadas y privilegiadas de los países. Que en el caso de Nestor Moncada Lau haya coincidencia de varios países sobre el tema, deja un poco débil el argumento de respuesta del Gobierno de Nicaragua que se refirió a las medidas como una “continuidad histórica de la injerencia y la política intervencionista de la potencia imperial norteamericana contra Nicaragua”.

Para los opositores como el exdiputado Eliseo Núnez, Moncada Lau es el que “controla el día a día de la represión” que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sólo en los hechos del 2018 cobró la vida de 328 personas. En ese trabajo Moncada respondería directamente a la familia presidencial y atendería las tareas encomendadas por ellos. Nicaragua es hoy en día un país, en el que se reportan asedios de patrullas policiales en las casas de opositores, permanecen en las cárceles al menos 100 presos considerados como políticos por las Organizaciones de la Sociedad Civil, y donde las madres de las víctimas asesinadas siguen pidiendo justicia.

El entorno familiar de Moncada Lau también hace parte de la compleja fotografía de este poderoso y enigmático personaje. Se conoce que su hermano Óscar es el director de Aduanas en Managua y uno de sus hijos, Ernesto David, es inspector general de la Dirección de Migración y Extranjería. Pero dentro de su seno familiar también tiene detractores. Álvaro Moncada, otro de sus hermanos, es un hostil contradictor y en sus redes sociales lo ha calificado como “sicario”.

Ese conflicto se hizo público después que Álvaro responsabilizara al Presidente y a su hermano el asesor de lo que pudiera pasarle, luego que su familia y él fueron víctimas de un atentado perpetrado por desconocidos cuando viajaban a la ciudad de Masaya en los días de la crisis en 2018. Según el denunciante, los atacaron para “crear caos y así poder acusar al pueblo de Nicaragua que protesta cívicamente”.

Álvaro Moncada, quién no accedió a hablar para este reportaje, así lo publicó en Facebook el 20 de mayo de 2018: “Mi hijo Oscar 20 puntadas en la cabeza, mi hijo Álvaro fracturas en su brazo y columna, operación en ambas partes, por seguridad no digo ni fecha ni lugar donde será operado, mi persona, casi imposibilitado de caminar debido a la brutal agresión y mareos constantes debido a los golpes recibidos en mi cabeza con los objetos que manipulaban (palos, tubos, piedras botellas quebradas, lanza morteros, armas de fuego, armas hechizas, etc...) mi esposa con crisis psicológica en tratamiento”.