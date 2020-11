Los 60 años del asesinato de las Mirabal: legado e impotencia

Minou, a quien se le quiebra la voz al recordar la mujer extraordinaria que fue tía-madre, Dedé MIrabal (mamá para ella), por no callarse nunca y gritar al mundo entero lo que había tirano, reconoce que la impunidad reinante en el país permitió que pese a que los asesinos de sus familiares fueron condenados a la pena máxima de 30 años de prisión, no cumplieron ni dos tras las rejas.

Día de la no violencia contra la mujer

Qué significa vivir sin mamá y papá

“Esa es mi realidad, yo no conozco otra, yo he deseado otra. Entonces, ese deseo ha estado siempre presente en mí”, comenta Minou Mirabal respecto al vacío con el que crecen los hijos cuando no tienen a su padre o madre consigo. Ese vacío, esa tristeza y ansiedad por vivir otra realidad, es más difícil cuando esos seres queridos no están porque alguien les quitó la vida.

“En los momentos importantes de mi vida he deseado que Minerva y Manolo (Manolo Tavárez Justo, también asesinado tras salir de la cárcel y reactivar el movimiento 1J4 después de justiciado Trujillo) una vez estuvieran ahí conociendo a sus nietos cuando nacieron, o cuando me gradué, o cuando salí electa diputada, o cuando, en cada momento importante de mi vida que yo siento que debió haberles gustado. Debió haberles agradado”, dice con nostalgia.

Su vida, también está muy ligada al ejemplo y legado de sus padres. Ese que le sirve de motor a la hora de decidir qué hacer o cómo hacerlo.

“Y la otra vivencia está muy ligada al ejemplo... Yo siempre cuando tenía alguna duda de si alguna decisión era correcta o no, de cómo votar una ley, siempre me bastó y me basta decir, qué hubiera hecho Minerva en estas circunstancias, qué haría Manolo”, señala con alegría.