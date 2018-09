Sede de la Embajada y el Consulado de Haití en Santo Domingo. (Diario Libre/Luis Gómez)

Este periódico habló con tres personas que usaron ya estos servicios. Una de ellas, un dominicano que emigró a Chile en 2017.

Viajó junto a un tío suyo, ambos con pasaportes haitianos. Los documentos para emigrar los preparó una señora residente en Barahona, una provincia del sur de la República Dominicana cercana a la zona fronteriza.

“Pagué 100,000 pesos (unos US$2,020)” –contó–. “El proceso duró como 15 días, pero el papel mío (el acta de nacimiento para gestionar el pasaporte) se retrasó y duró como ocho meses. Luego ella cambió la gente que lo estaba haciendo y estaba usando gente de Haití. Los papeles los envían al Consulado haitiano en Barahona, ahí es que depositó los míos y duraron mucho tiempo, pero los de mi tío fue directamente en Haití (que los tramitaron), porque es más rápido, pues solo tienen que ponerles la visa (como si viajara) de Haití a Dominicana”.

Familiares de migrantes radicados en Chile plantean sin reparos que sus parientes salieron con pasaportes haitianos. También el representante de una organización que trabaja con dominicanos en el país suramericano aseguró, aunque prefiere mantener el anonimato para evitar recriminaciones, que conoce a varios compatriotas que llegaron con documentos falsificados.

Con el cambio de nacionalidad, los migrantes dominicanos tratan de aprovechar la gracia de no requerimiento de visa que, hasta abril de este 2018, mantuvo Chile con los ciudadanos de Haití, el país más pobre de América.

El 9 de abril pasado, el presidente chileno, Sebastián Piñera, presentó una propuesta de Ley Migratoria que buscaba la regularización de los inmigrantes en condición irregular, estimados en más de 300,000 personas.

El mandatario también decretó una serie de medidas que incluyen instaurar el requisito de visa de turismo simple para los haitianos que quieran ingresar como turistas y una visa humanitaria válida por 12 meses, con la que pueden optar, luego, a una residencia definitiva.

La exigencia de visado ha frenado la salida de los haitianos a ese país, dice Pierre Roody, operador de la Dirección de Inmigración y Emigración de Haití. Comenta que hasta el año pasado su oficina recibía hasta 400 solicitudes de pasaportes en un día, pero que desde abril bajó a menos de 100.

En el Diagnóstico regional sobre migración haitiana, elaborado en 2017 por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se destaca que aunque el 75.8 % de la inmigración en Chile proviene de Suramérica, el flujo de haitianos ha ido aumentando desde que ocurrió el terremoto de 7 grados de magnitud que sacudió el país caribeño en enero de 2010, pasando de 697 visas temporales otorgadas ese año a 8,888 en 2015. El estudio indica que, a pesar de que el principal destino de los migrantes haitianos fue Brasil, en 2016 se dio un proceso migratorio desde ese país hacia Norteamérica y Chile, vía terrestre.

Desde 2012 Chile exige a los dominicanos entrar con visa, en un intento por frenar la inmigración ilegal. En abril pasado, Fernando Barreras, entonces embajador de Chile en la República Dominicana, planteó durante una entrevista la preocupación de su país por la “explosión” que ha tenido la comunidad dominicana.

“Hasta cuatro años atrás, teníamos una colectividad dominicana de no más de 800 a 1,000 personas, y ahora, nos hemos dado cuenta que hay más de 50,000. Y no hemos dado 50,000 visas, pues las estadísticas anuales del consulado no pasan de 1,500 a 2,000 visas por año”, dijo. Cifra en 25,000 la población dominicana registrada legalmente en Chile.

Chile tiene una de las economías más estables de América Latina y el salario mínimo se sitúa en los US$600 (alrededor de RD$30,000) que supera en casi el doble el sueldo mínimo dominicano más alto que es de US$311.

Datos suministrados por el Departamento de Extranjería y Migración de Chile muestran cómo las solicitudes de visas que hacen los dominicanos descendieron en 75 % en los últimos cinco años, al pasar de 4,198 solicitudes en 2012 a 1,070 en 2017.