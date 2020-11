$!10 consejos para fortalecer el sistema inmunológico de tu piel

El 25% del sistema inmunológico de nuestro cuerpo está contenido en la piel. Regula la temperatura y tiene una función vital al actuar como un guardián inmunológico, protegiendo nuestros órganos. Cuando está desequilibrado y no se cuida, sus capacidades se debilitan y nuestros cuerpos tienen más dificultades para combatir las infecciones. Sin embargo, hay una variedad de formas de cuidar la piel y estimular el sistema inmunológico, tanto interna como externamente. Por eso para el equipo de @skinstudiodr es importante abordar todos los cuidados de la piel de manera integral, centrándose en la nutrición, los tratamientos tópicos y el estilo de vida.

La piel es el órgano más grande del cuerpo. No solo protege nuestro cuerpo de los gérmenes, sino que también vive en él un grupo diversificado de bacterias llamado microbioma de la piel. Y la salud del microbioma de nuestra piel es tan importante como nuestro microbioma intestinal para mantenernos saludables.

3. Las grasas saludables (es decir, aguacates, salmón, nueces + semillas) contienen omega-3 que ayudan a regular el sistema inmunológico y ayudan a controlar la respuesta inflamatoria.

4. Las proteínas de alta calidad (es decir, pescado, pollo orgánico, carne magra, caldo de huesos) son vitales para construir y reparar el tejido corporal y combatir las infecciones virales y bacterianas.

5. La fibra soluble (es decir, avena, frutas, semillas) fortalece el sistema inmunológico al aumentar la producción de una proteína anti-inflamatoria llamada interleucina-4.

6. Los probióticos (es decir, alimentos fermentados, yogur) son esenciales para la salud intestinal. El tracto gastrointestinal (intestino) es uno de los factores más importantes cuando se trata de su sistema inmunológico. Mantener su intestino sano alimentándolo con bacterias saludables (probióticos) ayudará a fortalecer el sistema inmunológico.

7. Los suplementos (es decir, vitaminas A, C, D, zinc, probióticos) son una buena adición si no obtiene suficientes vitaminas y minerales importantes a través de su dieta. Me gustan estos suplementos anticontaminación.

8. Evita el azúcar refinado. Hace mucho daño a nuestra piel, incluida la descomposición del colágeno (glicación), lo que desencadena la producción de insulina y la deshidrata.