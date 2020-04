$!12 mitos y verdades sobre el cuidado de tu cabello

1. ¿Si arrancas una cana, aparecerán más? Falso. Las canas son un proceso natural que se suceden con el paso de los años, en mayor o menor medida. El cabello nuevo tarda entre 3 y 5 meses en aparecer y tiene su propia pigmentación, con lo que no influye en absoluto que uno de tus cabellos sea canoso para que el de al lado también lo sea.

4. ¿El sol perjudica la salud de mi pelo? Verdadero. Si vas a someter el pelo a temperaturas extremas o a una exposición prolongada de los rayos de sol, es importante que uses un producto protector del calor y que tapes tu cabello con un pañuelo o sombrero.

3. Lavar el pelo todos los días, ¿es perjudicial? Falso. Todo depende de si usas o no los productos adecuados. También es verdad que existen diferentes tipos de pelo y no todos necesitan ser lavados con la misma frecuencia. Lo ideal es lavar el cabello “cuando sea necesario y con los productos adecuados, ya que la excesiva estimulación del cabello aumenta la grasa”.

2. ¿El secador y las planchas estropean el cabello? Sí , el uso excesivo de estos productos daña el cabello y las cutículas, si se acercan mucho al cuero cabelludo. Hay que intentar no usar estos aparatos todos los días.

5. ¿La laca lo estropea? Si no abusas de la laca y luego retiras el exceso cepillando el cabello, laca y los fijadores de pelo no son perjudiciales ni estropearan tu cabello. “Eso sí, procura lavarlo después, para evitar que se reseque”.

9. ¿Es preferible desenredar el cabello en seco? Falso. Cuando está húmedo el cabello tiene mayor flexibilidad y es el momento óptimo. No es necesario cepillar el cabello seco varias veces al día, habrá muchas más posibilidades de rotura. Se recomiendan peines y cepillos de madera y fibras naturales. Sin embargo, es importante “cepillarse el pelo antes de ir a la cama para eliminar la suciedad, disminuir la grasa y evitar los enredos”.

8. ¿Si se corta el pelo, crece antes? Verdadero. No es necesario cortar mucho, pero sí recortar las puntas cada dos meses para evitar que se abran. Así se conseguirá que el cabello salga más rápido y vigoroso. Si no se cuidan las puntas se volverán más quebradizas y el pelo se verá descuidado y sin fuerza.

11. ¿El uso de tintes aumenta la caída del cabello?. No abuses. Hay tratamientos capilares que pueden ser agresivos y pueden debilitar nuestro pelo, pero por sí mismos no son capaces de generar calvicie. Aún así, lo mejor, es que no abuses de ellos.

12. ¿Los productos de fijación resecan el pelo? Falso. Los alcoholes utilizados en los productos de fijación son muy volátiles y se evaporan en el momento en el que aplicamos el producto en el cabello o, incluso, mucho antes.