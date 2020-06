$!5 cortes de cabello para triunfar este verano 2020

Sin duda las tendencias para este verano 2020 están alineadas con el cabello corto, actualmente las mujeres quieren sentirse más libres y piden a gritos cortes de pelo cómodos, frescos y fáciles de mantener. Si eres una de ellas, o simplemente necesitas darle forma a tu cabello, o cambiar de look aquí te compartimos las principales tendencias de este verano para que luzcas bella y te libres del calor.

Luego del confinamiento, muchas mujeres tienen nuevos planes, proyectos, metas y experiencias que desean vivir, pero con todo este tiempo en casa muchas no han podido asistir a la peluquería, aún así la primera cita en la nueva normalidad será a un centro de belleza para poner nuestro cabello acorde al verano.

Antes de buscar la foto de una actriz como Jennifer Aniston o Scarlett Johansson para llevársela a tu peluquero y decirle que quieres ese corte, debes tomar en cuenta algunos factores:

La textura: ¿sabes cuál es tu textura? ¿Es la misma de la persona que tienes de referencia para tu corte? Mmmm, no. Debes tomar en cuenta que no es lo mismo tener el cabello rizado que lacio, tampoco si tienes mucho o poco cabello, fino o grueso. Todos estos factores alteran el producto, por eso debes evaluar para buscar correctamente una referencia. Solo para no morir de frustración.

Los flecos o pollinas: No seamos extremistas, los flequillos transforman el rostro, analiza cuál es el que quieres y prueba cómo te verías con él; una idea que recomienda el asesor de imagen y estilista Jomari Goyso es probarte pelucas, así podrás ver tus facciones con ese flequillo que te quieres hacer.