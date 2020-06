$!5 razones para no abusar de las colas o recogidos

A todas nos gusta la comodidad que suponen las colas y recogidos, sobre todo cuando el calor arrasa y nuestra agenda está vacía de actividades sociales, pero ¿sabes cómo afectan a tu salud capilar?

1. Todos los especialistas coinciden: recoger el cabello en forma de cola, trenza o moño puede contribuir a la caída del pelo. ¿Por qué? Porque una tensión constante puede llegar a generar una inflamación del folículo piloso que podría conllevar que se genere un pelo de peor calidad. y Si la situación se prolonga en el tiempo con mucha frecuencia, podrían incluso aparecer zonas con una menor densidad de pelo. Y es que la presión constante que ejercen la horquilla, la goma o el accesorio utilizado para fijar el cabello, afectan a la estructura del mismo pudiendo romperla, ya que es delicada y frágil.

2. ¿Eres de las que se recoge el pelo a la hora de ir a la cama? Si te recoges el pelo para dormir lo estarás apretando, aumentando el riesgo de que se resquebraje y se quiebre. Es mejor anteponer la salud ante la comodidad, dejando el pelo suelto o recogido con poca presión para que ‘respire’. Y, si puedes, duerme con una funda de almohada de seda pura.

3. No lo uses una goma elástica una y otra vez. Utilizar una goma en el mismo lugar tantas veces puede dañar los folículos pilosos, exactamente igual que cuando abusas del calor en tu pelo. Si vas a recogerlo, utiliza coleteros no elásticos, coleteros sin partes metálicas (porque estas se enganchan tanto al pelo que termina por romperlo o arrancarlo) y apuesta por coleteros forrados de tela y gruesos.