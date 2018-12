$!8 tips para cuidar el color de tu cabello

Desde el inicio de los tiempos el cabello simboliza un accesorio de lujo por excelencia; a través de él se evidencian etnias, formas de pensamientos, estatus, vanidad y mucha belleza. ¿En serio? Sí, en realidad lo es. Si no tuviera una marcada relevancia porqué depositarle tanto tiempo en cambiarlo cada vez que hay una reforma en nuestra vida. Sea cual sea la razón, no importa, si eres de los que te cambias el color para agradarte, hoy te damos unos consejitos para que los luzcas por la regla; no sin antes resaltar que las tonalidades de temporada se inclinan hacia el rubio ceniza, rubio muy claro y rojo intenso.