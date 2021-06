$!Aceite de rosa de mosqueta: conoce sus beneficios y cómo elegir el ideal

Según reseña el portal Repavar, este líquido oleoso se obtiene de las semillas de un árbol llamado Rosa Moschata o Rosa Rubiginosa. Aunque dicho arbusto es originario de Europa, también se puede encontrar en Sudamérica, el norte de África y Asia. ¿Aún no conoces sus beneficios? Aquí te los detallamos.

El aceite de rosa de mosqueta es cada vez más famoso en el mundo de la belleza, y no es para menos. Gracias a su composición rica en ácidos grasos esenciales, vitaminas y antioxidantes, muchos han hecho de él un imprescindible para el cuidado de la piel y hasta del cabello.

Hidratante. Como te habíamos comentado, este óleo es rico en ácidos grasos y además tiene una gran capacidad de retención de agua, lo que quiere decir que es bastante efectivo para hidratar. No solo puedes usarlo en la piel para evitar la aparición de estrías, sino también aplicarlo por unos minutos sobre el cabello antes de lavarlo, en caso de que lo tengas muy reseco, para devolverle el brillo.

Antienvejecimiento. ¿Te han empezado a salir patas de gallo en la cara? Prueba aplicar unas gotitas de aceite de rosa de mosqueta en la mañana y antes de irte a la cama. Los antioxidantes y vitaminas A, C y E que contiene ayudarán a que en pocos días notes un rostro mucho más firme, terso y luminoso. Dermatólogos aseguran que puedes combinarlo sin problemas con tu rutina de cuidado para el rostro habitual.

Qué tomar en cuenta a la hora de escoger uno:

Ingredientes. No todos los aceites rosa de mosqueta disponibles en el mercado son 100 % naturales, y mientras menos natural sea, menor será el beneficio que aportará a tu piel o cabello. Dentro de la lista de ingredientes no debería incluir ningún otro que no sea el aceite en cuestión.

Empaque. El envasado, por lo general, suele ser en una botella de vidrio de color marrón. Esto tiene una razón de ser, y es que este tipo de empaque protege el contenido de los rayos del sol para así evitar que se dañe y conservar todas sus propiedades.

Esencia. Dado que se extrae de semillas, es muy probable que tenga un olor sutil a tierra. Nunca debe oler a rosas (a pesar de su nombre) ni tener un aroma demasiado fuerte. La alteración de su olor natural puede ser una señal importante de que el producto contiene aditivos y no se trata de un aceite 100 % natural.