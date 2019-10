$!Actrices critican ausencia de estilistas de Hollywood que entiendan el ‘cabello negro’

“Es alucinante para mí que nosotros (es decir, los actores negros) todavía tenemos que luchar para tener peluqueros negros en el set para nosotros. Hubo una vez en particular que estaba haciendo una película y, Dios mío, fui el protagonista. Y después de que esa persona me peinó, lloré. Pensé: ‘No puedo salir luciendo así’”, dijo Mowry-Hardrict, estrella de la comedia de Netflix, ‘Reunión familiar’. “No entiendo por qué tienes que luchar para que alguien comprenda la importancia de eso”.

“Por eso tenía el pelo corto”, se rió la actriz. “Mantenerlo fue fácil. Creo que como personas de color, especialmente en la industria, no siempre hemos tenido personas que sepan cómo manejar nuestro cabello. Los días son diferentes ahora; fue entonces cuando empecé”.

Halle Berry explotó en la escena de Hollywood a principios de la década de 1990 con un peinado corto que se convertiría en su firma. Muchas copiaron el estilo, pero la ganadora del Oscar no se propuso iniciar una tendencia... su look fue el resultado de experiencias anteriores con algunos estilistas de Hollywood.

Mientras que el “cabello negro” viene en diferentes texturas, generalmente se define por sus rizos que van desde ondas hasta rizos muy apretados. Durante años, el racismo y la segregación generalmente dictaron que las personas negras trabajaran exclusivamente con cabello negro. Hoy, esa tradición se ha transformado en que muchos estilistas no negros aún no han aprendido cómo trabajar con éxito con el cabello afroamericano.

“No es porque su corazón no estaba en el lugar correcto; simplemente no tenían las habilidades para trabajar con el pelo negro”, dijo Latifah, quien recientemente trabajó con Proctor & Gamble para formar ‘The Queen Collective’ para promover la igualdad racial y de género en el cine. “Como afroamericanos, todos tenemos diferentes formas, tamaños, colores y texturas, y ustedes deben poder trabajar con eso. Siempre estamos en condiciones de poder trabajar con lo que hacen los blancos. Así es como siempre ha sido, pero tiene que revertirse. Tiene que haber un poco de respeto hasta descubrir qué hacer con nuestro cabello. Así que realmente necesitamos agregar más personas a la industria”.

Queen Latifah dijo que se encontró con estilistas que no sabían qué hacer con su cabello, particularmente al principio de su carrera.

“Me identifico con eso 100 por ciento”, dijo Sierra Capri , la estrella de 20 años de ‘On My Block’, el programa original más visto en Netflix en el 2018. Capri, quien dice que es multirracial pero se identifica como negra, dijo que es un alivio cuando una actriz encuentra a un estilista que entiende su cabello.

Cambios hasta el momento

Stevenson, quien ha trabajado con estrellas como Angela Bassett, Viola Davis, Samuel L. Jackson y Eddie Murphy, dijo que con más oportunidades para los actores negros, los sindicatos se están poniendo al día. “Cuando entré, no teníamos muchas actrices negras”, dijo Stevenson. “Pero ahora ha cambiado mucho. Hay muchas más actrices negras”.

Randy Sayer , el representante comercial de Local 706, espera que se produzcan cambios en la industria. Sayer dice que el sindicato no tiene control sobre qué estilistas son contratados para una producción; esa decisión pertenece a productores, estudios y otros empleadores. “Estoy de acuerdo con cada mujer de color o cada actor que dice: ‘Necesitamos más’. Quiero ser la persona ayude a lograr eso”.

Para trabajar en una amplia gama de áreas de entretenimiento, desde películas hasta programas de entrevistas, los estilistas deben estar en un sindicato. Local 706 es la unión de estilistas en Los Ángeles; Local 798 tiene su sede en Nueva York. Unirse a un sindicato requiere una licencia y experiencia en una producción. Local 706 no mantiene registros sobre la raza y el origen étnico de sus estilistas, pero es consciente de las frustraciones y supuestamente está tratando de encontrar soluciones.

Es más profundo que “alguien que simplemente no puede arreglarte el cabello”, dijo DeWanda Wise , protagonista de ‘She’s Gotta Have It’ de Netflix y que actualmente se encuentra en postproducción para el drama de comedia de Sony ‘Fatherhood’, junto a Kevin Hart. “Son personas que tocan esta textura con cierto nivel de temor y asco”.

Si bien es cierto que las ganadoras de los premios Oscar, Tony y Emmy ‘pueden conseguir a quienes quieran’, Viola Davis ha hablado sobre sus crónicas de cabello pasadas. En mayo dijo que ya no trabajaría con estilistas que no respeten el oficio de peinar el cabello negro.

“Siempre digo esto: tu cabello podría tardar cinco años en crecer, pero podría tomar una sola plancha para romperlo todo”, dijo Pezzillo, quien comenzó a trabajar con mujeres de color después de asistir a la escuela de belleza y hacerse amiga de una compañera de clase eritrea. A menudo trenzaban el cabello de la otra, y finalmente, un instructor negro tomó a Pezzillo bajo su ala.

“Cuando comencé a peinar el cabello afroamericano, no lo veía diferente. Simplemente lo miré como cabello”, dijo. “Nunca me sentí intimidada y aprendí a través de mis errores”.

Sin embargo, las actrices dicen que los estilistas blancos como Pezzillo, que son competentes con muchas texturas de cabello, no se encuentran fácilmente.

“Sería una mentira si dijera que no ha sido un problema. Y ha sido difícil durante muchos años”, dijo Toussaint.

“Nuestro cabello es mucho más complicado”, explicó Toussaint. “Si me dicen que la estilista no es de cabello negro, la primera pregunta que hago es: ‘¿Pueden hacer un ‘press-and-curl’? Si pueden, podemos trabajar juntos. Si no sabe qué es, tenemos que comenzar desde cero. Es un desafío”.

Haddish dijo que cuando filmó la película ‘Keanu’, no había nadie en el set que pudiera trenzarle el pelo como lucía en la película. “Tuve que salir del set para encontrar gente en Nueva Orleans que me trenzara el cabello. Y lloré al respecto porque era mucho tiempo extra, y podría haber estado descansando o aprendiendo mis líneas o simplemente asegurándome de estar en la mentalidad correcta”, dijo.

Sanaa Lathan dice que ha usado pelucas para proteger sus trenzas. “He trabajado en Londres y en todo el mundo y a veces no sabes si vas a tener a alguien que esté familiarizado con el cabello negro”, dijo.

Para Mowry-Hardrict, se trata de algo más que hacer que una actriz se sienta preparada para su trabajo. “Si tu cabello está por todos lados, se notará”, dijo. “Cuando alguien te mira por televisión, quieres asegurarte de que estás representada de la manera correcta”, dijo la ex-actriz de ‘Sister, Sister’. “Nuestro cabello es realmente importante. Tenemos que representar, y necesitamos a alguien que sepa cómo ayudarnos a representar”.