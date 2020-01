$!Aléjate de estos 10 malos hábitos de belleza

2. Como no me maquillo, no me tengo que lavar la cara

LN: Saltarnos el paso de la higiene de la piel por el simple hecho de no habernos maquillado es un error y puede hacer que los poros luzcan más dilatados. Esto se debe a la cantidad de suciedad y toxinas que se adhieren a la superficie de la piel, oxidándose e inflamando las células, lo cual finalmente provoca un envejecimiento prematuro de la piel.