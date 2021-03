Anamía Abreu, una embajadora de la belleza interior y exterior

La belleza se refleja de adentro hacia afuera, y el maquillaje no es más que una herramienta que nos ayuda a vernos y sentirnos mejor; esa es una idea que defiende la makeup artist Anamía Abreu (@anamiaabreu). Si bien su talento y preparación en el área del maquillaje no están en duda, abrir su corazón en las redes sociales para motivar a otras mujeres a través de su historia y camino hacia la aceptación, es lo que la hace aún más admirable. A la fecha, Anamía cuenta con una hermosa comunidad, conformada por unas 75 mil personas (solo en Instagram), a la que vale la pena unirte si te identificas como amante de la belleza o quieres mejorar tu autoestima. Hoy conocemos más a fondo a esta maquillista y creadora de contenido.

Si fueras a escribir un libro de tu vida, ¿qué diría la biografía?

Contaría mi historia y trayecto hacia el amor propio. Mis vivencias de la niñez, adolescencia y adultez en torno a este tema y cómo cada paso de mi vida me fue convirtiendo de esa Anamía insegura que tenía la certeza de que era fea a la mujer segura de sí misma que soy hoy. ¿Cuándo te enamoraste del maquillaje?

Desde siempre amé expresar el arte con colores, pintaba desde los cinco años y con asesoría profesional desde los ocho. Desde los 12 mi hermana mayor me maquillaba y poco a poco fui aprendiendo de ella hasta que pasé a maquillar a mis amigas y luego a mis clientas. Se sintió una transición natural, cambié el óleo por el maquillaje y desde mi primera clienta sentí una vibración altísima de felicidad que me confirmó que eso era lo mío. Algunos piensan que el amor propio no puede ir de la mano con el maquillaje, sino más bien que éste es una herramienta para disimular las imperfecciones que nos quitan seguridad. ¿Tú qué opinas?

En mi opinión es todo lo contrario, cuando te amas a ti misma usas todas las herramientas que estén a tu favor para verte y sentirte bien. La imagen personal es una carta de presentación y muchas veces cómo nos vemos refleja cómo nos sentimos por dentro. En mi experiencia, son más las clientas que se han sentado en mi silla queriendo verse “lo más natural posible” o que les haga un “no makeup makeup” por razones como ¿qué van a decir los demás cuando vean que me arreglé tanto para tal ocasión?” o “No me pongas que se note, que después mi esposo me dice que me veo fea”. Si te fijas, sus razones no vienen desde el amor, vienen desde el miedo, vergüenza y falta de aceptación hacia ellas mismas. Pero son más las que llegan a mi silla alegres, sintiéndose bellas y me dicen que las maquille como las reinas que son, porque no les importa lo que piensen los demás, simplemente quieren lucir espectaculares. Entonces, dime tú a mí, ¿cuál crees que tiene mejor autoestima y amor propio en este caso? El maquillaje es una herramienta como cualquier otra, el amor de cada quien no se define por su uso, sino por las razones que hay personalmente detrás de su uso.

¿Actitud mata belleza?

Una actitud auténtica y alegre siempre te hará ver más hermosa, pero no creo que tener un mal día, estar en depresión o con ataques de ira mate la belleza de nadie. La belleza es cómo te sientes tú acerca de ti misma y a eso puedes acceder en cualquier momento a pesar de los altibajos que se presenten. ¿Fue difícil en un principio abrir tu corazón a personas desconocidas y sobre todo en una sociedad que muchas veces juzga a la ligera?

Al principio me daba un poquito de miedo, pero con el tiempo fue desapareciendo. Comparto mis vivencias muy tranquila y segura del aprendizaje que me dejaron y con nada más que deseo de ayudar y servir a la comunidad tan linda que he creado. Antes de subir cualquier contenido me pregunto: ¿A la Anamía de hace 10, 15 ó 20 años le hubiese aportado ver este post?, y ese es mi filtro para subir lo que sea. Por lo tanto, si en algún momento recibo cualquier comentario con odio, que realmente son pocas las veces, simplemente bloqueo a esa persona porque me doy cuenta de que mi contenido no es para él o ella, y listo. Te sometiste a una cirugía bariátrica hace más de un año. ¿Qué cambió en Anamía luego de la operación?

Antes de la operación estaba presa en mí misma, había olvidado darme amor y solo pensaba en comida. Luego de la operación, la comida dejó de ser mi pensamiento número uno y pude concentrarme realmente en vivir.

¿Puede una mujer aprender a amarse sin que lo que vea en el espejo sea de su total agrado?

Claro que sí. Pienso que para poder convertirte en lo que quieres ser tienes que amarte, conocerte y aceptarte como eres. Aunque haya partes de ti que no te gusten, agradecer por ellas porque cumplen una función en tu cuerpo y te mantienen con vida. Debes reconocer que no te gusta cómo se ven y amarte para buscar la ayuda que necesites para lograr tus metas. ¿Qué es lo más extravagante o loco que te ha pedido un cliente como maquilladora?

Me sorprendió bastante una clienta que me pidió que por favor le pusiera el rostro mucho más blanco que el resto de su cuerpo porque así se sentía cómoda. Le expliqué las razones por las que esto no era favorable, pero aun así insistió y yo la complací. Como profesionales, nuestro deber es hacer sentir cómodo al cliente, siempre teniendo una conversación asertiva en donde este entienda el efecto que causará su deseo, pero sin dañarle el momento o haciéndolas sentir mal consigo mismas.