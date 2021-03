$!Antes salir de Semana Santa, revisa las cualidades de tu protector solar

4. No temas a los protectores solares químicos. A pesar de la exageración reciente de los medios sobre algunos ingredientes que se encuentran en los protectores solares químicos frente a los protectores solares minerales, es más probable que los primeros proporcionen el nivel de protección SPF anunciado en la etiqueta. Además, se carece de evidencia de cualquier efecto adverso que tengan en los seres humanos.

2. Palabras como “natural” no tienen sentido en términos de calidad y eficacia de los protectores solares.

Te animamos a buscar un protector solar e informarte sobre cómo debes aplicarlo para garantizar una protección óptima de la piel. Definitivamente vale la pena leer las instrucciones antes de tu próxima excursión al aire libre, pero si tienes poco tiempo esto son algunos puntos clave que no debes olvidar:

El mejor protector solar es el que usas con regularidad

Una manera fácil de evitar la frustración (sin mencionar el dinero que gastas en productos que nunca usas) es: obtén tu SPF de un profesional experimentado en el cuidado de la piel. No solo tendrás acceso a productos de grado médico de alta calidad en los que puedes confiar para obtener una protección solar segura y eficaz, sino que te puede ayudar a elegir el mejor producto para tu tipo de piel y estilo de vida. Lo más importante es saber que protegerte del sol no es solo básico si tienes previsto exponerte directamente a él, sino que debería ser parte de tu ritual de belleza diario, aunque solo tengas previsto salir a dar un paseo.

¿Necesitas soporte SPF?

Apuesta por protectores de amplio espectro

A pesar de que muchos de nosotros pasamos tiempo en interiores o bajo una luz solar directa durante períodos cortos de tiempo, es importante recordar que el bloqueador solar es en realidad una necesidad no negociable durante todo el año.

Lo ideal es que todos busquemos protectores solares con una cobertura de amplio espectro (que protege contra los rayos UVB que causan quemaduras y los rayos UVA que causan daños duraderos) y un SPF de 30 o más, sin olvidar que un SPF alto no significa que puedas pasar horas sin volver a aplicarlo. Debes siempre volver a aplicar protector solar después de cada dos horas de exposición al sol, incluso si no te quemas fácilmente. Y cuando estés comprando protector solar para tu rostro, recuerda ser consciente de los ingredientes que abordan preocupaciones específicas como las líneas finas o el acné. Sin embargo, esto puede ser complicado, especialmente si eres propenso a tener brotes o tienes la piel sensible.

Otra recomendación que llega de la mano del Congreso de Dermatología Americana es apostar por protectores solares que incluyan antioxidantes (vitamina C, vitamina E, extracto de té verde, etc), ya que son “importantes para bloquear el daño oxidativo provocado por los radicales libres y las especies reactivas de oxígeno inducidas, fundamentalmente, por la radiación UV, así como por la luz visible e infrarrojos (asociados a la aparición de manchas y a signos de envejecimiento cutáneo).

La orientación profesional es nuestro mejor consejo. Para encontrar los mejores protectores solares faciales para usar, pídele a tu esteticista, dermatólogo o profesional del cuidado de la piel que te recomiende ese protector solar a tu medida.

Y recuerda: los protectores solares deben utilizarse además de los sombreros, los lentes de sol y la ropa protectora, y el uso de cualquiera de ellos no te exime de pasar tiempo a la sombra, ya que ningún protector solar puede prevenir por completo el daño solar.