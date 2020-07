$!Aprende a destacar tu mirada con la técnica del tightlining

Hay miradas que hablan, y ahora que el resto de nuestra cara debe estar cubierta con mascarilla, mucho más, pues toca expresar con la mitad superior del rostro todas esas expresiones que se esconden detrás de nuestra arma de protección. De ahí que resaltar los ojos sea tan importante en estos momentos, así sea para ir al supermercado a abastecernos de lo necesario o a la oficina para cumplir con nuestra jornada laboral.

Como ya sabemos, para ello está la técnica del delineado, esa que a muchas nos cuesta un montón hacer a la perfección y que da como resultado un look que no necesita de otros productos de maquillaje para que luzcamos perfectas. Ahora bien, no a todas nos gusta vernos tan producidas, sino que preferimos más lo natural. Y de eso te hablaremos hoy, del método que utilizan las celebrities para destacar su mirada sin que se note que llevan maquillaje.