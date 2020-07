$!Aprende a leer las etiquetas de tus cosméticos con estos trucos

Si al momento de comprar tus cosméticos ni siquiera te molestas en verificar los ingredientes, ¡declárate culpable!, estás cometiendo un gravísimo error. Así como sucede con las letras pequeñas que casi nadie lee en los contratos, pasa igual con tus productos de belleza, los cuales pueden prometerte ser cien por ciento naturales, ideales para todo tipo de piel y sin conservantes sintéticos, pero al final nada que ver con la realidad.

Y claro, hay que admitir que muchas veces no le prestamos atención al etiquetado porque no somos muy diestras en ese asunto, lo cual es totalmente válido. Pero ¿sabes qué? Ya no tendrás razón para vivir en la ignorancia, porque te daremos cuatro trucos para facilitarte la lectura de las etiquetas de tus cosméticos. ¡Toma nota!