Así es Balance Health & Beauty, la mejor experiencia de belleza a domicilio

¿Cómo nace Balance Health & Beauty y cómo hacen realidad esta idea? Laura: Por una situación de salud a temprana edad, vimos lo dificultad que suponía recibir esos servicios para una persona que estuviera en casa y en cama, por temas de salud; ese momento fue el momento en que despertó mi interés. Concretamente, se trató de una lesión de deporte que me impidió movilizarme, estar en cama casi por tres meses, y no quería que nadie me viera. En ese momento surgió la idea de tener un servicio formal, profesional y puntual, que no se dio en ese momento, quedó en el aire. Con el tiempo nos casamos, tuvimos hijos y nuevamente surgió la necesidad de no tener el tiempo de ir a un salón, tranquilamente, a recibir un servicio de belleza y salud, así que empezamos a investigar pasivamente: primero sobre el tema de belleza, y lo volvimos a dejar por los compromisos del trabajo, la familia, etc. Pero como a la tercera va la vencida, a raíz de un comentario de mi hijo Luca, que tenía una actividad en el colegio a la que yo no pude ir, me di cuenta de que ya teníamos que empezar a emprender y salir de las 8 horas laborales para poder dedicar más tiempo a la familia, así que iniciamos nuevamente las investigaciones y nos asesoramos con el Centro Pymes Unphu y Unphu Emprende, que nos aterrizaron la idea del proyecto, que inicialmente era muy grande y genérico, para lograr un modelo de negocio sustentable. Raquel: Balance tiene desde el año 2017 operando, con un año previo haciendo pruebas, pilotaje, formación, y certificándonos como emprendedoras de la mano de muchos profesionales de distintas áreas nos ayudaron a aterrizar la idea para empezar con algo más pequeño, porque una de las cosas más importantes de los emprendimientos es poder hacer prueba-error para ir validando lo que quiere el cliente.

¿Cómo funciona la plataforma y cuánto tiempo les llevó desarrollarla tecnológicamente?

Laura: Actualmente tenemos varias vía de comunicación: a través de llamada directa, de WhatsApp, desde donde podemos brindar un servicio más personalizado (qué necesita o con quién desea el cliente atenderse) y puntual, y las redes sociales (@balancerd) desde donde también nos pueden contactar, además de la plataforma de la web para todas las informaciones y contacto. Actualmente estamos trabajando en una App, con la que ya nos encontramos en la última fase de prueba, la cual será muy apropiada para las profesionales ya que agregará valor a la calidad de su trabajo, ya que permitirá contactar a esa profesional que más te gusta.

Raquel: En redes tenemos un equipo contratado (tercerizado) al que nosotras transmitimos la estrategia y el mensaje que queremos abordar y transmitir al cliente. Y, hablando de nuevo de la plataforma, es bueno saber que antes de que existiera esa plataforma ya habíamos establecido procesos estandarizados sobre cómo debía hacerse cada cosa, cuál era el perfil de la profesional, cómo debía ser el comportamiento o el servicio, etc. Todos estos pasos están debidamente instrumentados para poder instruir a la profesional y para mejorar los procesos si algo se sale del estándar; este es un proceso continuo que nos permite eficientizar a través del feeback de los clientes y de las mismas profesionales que se relacionan con los clientes, para hacerlo todo mas sencillo y friendly a través de nuestras plataformas.

¿Cómo ha sido el camino de emprender en el sector tecnológico?

Raquel: Ese es otro mundo en el que nos hemos apoyado de muchas personas, entre ellas quienes nos apoyan en las redes sociales. En estos años hemos tenido varios acercamientos a diferentes suplidores de páginas web y de todos hemos aprendido, para mejorar y ser más expertos en este aspecto, ya que sin la parte tecnológica este proyecto se quedaría atrás. Hay que manejarlo, entenderlo, por eso hemos estado en contacto y compartido de forma profesional con muchas personas del área de la tecnología, gracias a Unphu Emprende, que nos puso en contacto con ellos, inclusive hasta de algún profesor de la certificación nos ha colaborado.

¿Cuál ha sido el reto más difícil al que se enfrentaron para que Balance viera la luz?

Raquel: A nivel general fue la persistencia, porque desde que te imaginas un proceso de una forma, pese a los trabajos de mercado hechos y pruebas, hasta que lo haces realidad, surgen muchas cosas, con situaciones que pueden amedrentar el proyecto, pero el deseo de que surja hace que te mantengas. Se trata de mantener la fortaleza, la consistencia de seguir adelante a pesar de todo. También hay un tema importante, a nivel macro, y es cuál es el apoyo real que se produce para los emprendimientos en el país. Se habla mucho del apoyo desde la micro, pero cuando vas a los bancos, a la DGII (en las inversiones de capital semilla también hay que pagar a la DGII) ves que no hay un apoyo real, tangible, de manera que a los negocios pequeños se los comen los impuestos, y esa es una traba grandísima. Ahora, en la pandemia, hemos visto el cierre de muchos negocios, y esa estadística que tenemos en el país de que los emprendimientos duran uno o dos años, máximo 5 años, tiene mucho que ver con el hecho de que no hay un apoyo.

Laura: Estamos medidos por la vara de una empresa grande, no hay una política real, el senado tiene una propuesta pero aun no ha sido aprobada. Nosotras participamos en una reunión con el Ministerio de Industria y Comercio para proponer que los primeros años no se diera el avance del impuesto, pero no se ha concretado nada.

Otro reto a superar fue la organización: al empezar con un modelo de negocio nuevo, a domicilio, fue un desafío crear la conciencia de ir a tu casa y, por ejemplo, muchas clientes nuevas no identificaban si tenían que lavarse o no el pelo antes de que llegara la profesional, ya que no estaban acostumbradas, y ese es un diferencial que nosotros ofrecemos, y un valor agregado: lavarte el pelo en tu casa con una profesional, ya que el resultado es diferente a hacértelo tu misma, pero lo hemos ido trabajando.