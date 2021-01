$!Así es la rutina de limpieza de JLo con su nueva línea de belleza JLo Beauty

Así es JLo Beauty

JLo Beauty tiene una variedad de 7 productos que prometen dar ese brillo, al que la actriz nos tiene acostumbrados, en tu propia piel, y que van desde un limpiador llamado That Hit Single, hasta un serum llamado que, por supuesto, es el JLo Glow, sin olvidar, una mascarilla multitask, la crema That Blockbuster in a Nonstop Wonder, una crema con protector solar SPF 30 llamada That Big Screen, el contorno de ojos That Fresh Take, un Booster instantáneo que es el That Star Filter y suplementos nutricionales That Inner Love in a SKin-Nutritious.

Basado en el mantra de que ‘la belleza no tiene fecha de vencimiento‘, la línea se enfoca en brindar un brillo interno y externo que toma como base la narrativa de belleza obsoleta en torno al envejecimiento, tal y como que se enfocan otras marcas de cuidado de la piel. Los productos de la nueva línea de belleza de la artista vienen en una presentación dorada en espejo, inspirada en un antiguo reloj Cartier que ella posee, que sin duda te harán sentir de la realeza. Los productos, que oscilan entre los US$38 y US$118, ya están disponibles a través de su página web (www.jlobeauty.com) y, a partir del 17 de enero, vía Amazon y Sephora.