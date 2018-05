Belleza mágica en los boosters

Para purificar, aclarar, broncear, rejuvenecer, regenerar, hidratar e iluminar... ¡Wao! Los hay para todas las necesidades de la piel, pero ¿qué son? A continuación te revelamos todo.

Se han convertido en el boom de la belleza a nivel mundial y, a pesar de que muchas marcas ya cuentan con ellos dentro de su portafolio, en República Dominicana poco se conoce sobre ellos. Los hay para todo tipo de necesidad pero, en general, se enfocan en potenciar el resultado del cosmético aplicado después del booster. En opinión de la doctora especialista en antiedad, Kirshe Piñeiro, los boosters son una nueva herramienta en el mundo del cuidado de la piel, enfocada en los beneficios de un solo principio activo, incluido en más altas concentraciones de lo que encontráramos dentro de un producto común.

Actualmente el mercado está lleno de ‘reforzadores’, su nombre en español. Cada cual con utilidades distintas y para tratar necesidades diferentes como poros dilatados, dar firmeza en la piel, revertir el daño solar, tratar una piel deshidratada o la opacidad del rostro... En teoría, según esta joven profesional, no deberían ser necesarios en pieles por debajo de los 25 años de edad, pero en realidad será la condición del paciente la que determine su indicación, atendiendo a los daños.

En cuanto al modo de uso, muchas personas aconsejan añadir el booster a la hidratante, pero la sugerencia de Kirshe (aunque no lo desaconseja) es al ser la rutina diaria muy particular se aconseja conocer el tipo de piel antes de cualquier recomendación. Se pueden extender a la zona del cuello, el escote y las manos durante la aplicación, aunque hasta ahora estén pensados para el rostro. Una tendencia reciente que Kirshe no descarta es que pronto estén disponibles para cuidados corporales.

¿Suero o reforzador?

Si sales a preguntar por los boosters quizás te digan “son sérums”. Así que mi siguiente pregunta a esta doctora estética fue conocer la diferencia entre ambos, y su respuesta especifica que “los sueros pueden concentrar un conjunto de activos y se limitan a una textura; mientras los boosters son conocidos como activadores o potenciadores de una rutina, por lo cual su mayor diferencia reside en su propósito”.

Como en temas de salud y belleza no es bueno inventar, la elección de uno, otro o ambos será tarea de un especialista luego de un diagnóstico.