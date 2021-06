$!Belleza y medio ambiente Wanda Cáceres une los dos mundos

Aunque su negocio no surgió con la idea de ser un espacio sostenible, con el pasar de los años y la toma de conciencia sí se interesó en hacer de él un lugar menos agresivo: “Cuando inicié mi carrera como colorista no tenía en mente que mi negocio fuera biosustentable, pero a medida que pasó el tiempo me di cuenta que cuidar el planeta en que vivo es muy importante y me planteé que el negocio fuera amigable con el medio ambiente, me lo propuse y aquí estamos”.