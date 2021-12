$!‘Bridgerton’ inspira la nueva colección de maquillaje de Pat McGrath

Se trata de ‘Bridgerton x Pat McGrath Labs’, una línea de maquillaje de edición limitada inspirada en el drama de época. “Como mucha gente, me enamoré a primera vista de ‘Bridgerton’, el éxito de @Shondaland y @Netflix... Siempre he estado obsesionada con la era de la Regencia y estoy encantada de rendir un homenaje moderno a su belleza icónica a través de esta gran colaboración”, explica la maquilladora en una publicación de Instagram.

La propuesta, creada en conjunto con Netflix y la compañía de producción de Shonda Rhimes, consta de tres cosméticos: una paleta de sombras de ojos bautizada con el nombre del primer episodio de la serie, ‘Diamond of the First Water’; un trío de coloretes llamado ‘Love at First Blush’, además de dos iluminaros, uno dorado y otro plateado, a los que ha llamado ‘Sublime Skin Highlighter’.

La colección ‘Pat McGrath Labs x Bridgerton’ estará disponible a partir del domingo, 26 de diciembre, a través de la página web de la makeup artist, www.patmcgrath.com.