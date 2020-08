$!Christy Turlington y Edward Burns, imagen de la nueva campaña de Calvin Klein

25 años después, Christy Turlington, la mítica modelo de los años 90, vuelve a ser la imagen de Eternity junto a su marido, Ed Burns. La nueva campaña de Eternity de Calvin Klein ha capturado de forma artística e inolvidable la promesa de romance, intimidad y compromiso. Juntos, Christy Turlington Burns, que protagonizó la primera campaña publicitaria de Eterniy, cuando debutó en 1988, y el actor y director Edward Burns, que ha aparecido junto a su esposa en las campañas de 2014 y 2016, dan vida a la esencia de la historia de amor de Eternity con su eterna relación.

Hoy la historia de Eternity continúa con la pareja icónica en una nueva campaña televisiva y gráfica que retrata un amor duradero arraigado en la sensualidad, la autenticidad, la espontaneidad, y apoya el lanzamiento de los nuevos productos Eternity Cologne for him y Eternity Eau Fresh for her de Calvin Klein.

“Después de rodar la primera campaña de Eternity de Calvin Klein hace más de 30 años, es un placer volver a trabajar con Calvin Klein y seguir formando parte de la historia de una fragancia tan emblemática”, afirmaron Turlington Burns + Burns en conjunto. “Nos sentimos honrados de ser parte de esta nueva campaña que celebra nuestra relación con Eternity de Calvin Klein”.