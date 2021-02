$!Cinco consejos para desenredar tu cabello sin estrés

Utiliza un cepillo, no un peine. Por mucho tiempo hemos tenido la idea de que los cepillos son para peinar y los peines para desenredar, pero no necesariamente. Existen los llamados ‘wet hair brush’ , que prometen acabar con los nudos más rápido y sin romper tus hebras. La clave está en encontrar el que se adecúe a tu tipo de melena.

Lavar el cabello no es lo complicado, el problema está en desenredarlo. Entre el tiempo que tardas en la ducha hasta lograr eliminar todos los nudos y la gran cantidad de pelo que pierdes y se quiebran, simplemente parece más fácil acudir al salón de belleza en lugar de tener que lidiar con ello por ti misma en casa, ¿no? ¡Te entendemos perfectamente! Por eso te traemos cinco consejos para hacer de esta rutina capilar una mucho menos estresante.

Desenreda en el orden correcto. En la vida hay un orden para todo, incluso para desenredar el cabello. Además de empezar de medios a puntas en lugar de por las raíces, también ten pendiente hacerlo de atrás hacia delante, pues siempre es mejor ir de lo más difícil a lo más fácil. Si tienes mucho pelo, no dudes en seccionar por lo menos en cuatro.

Trenza el cabello. Está comprobado que para una correcta rutina de limpieza no hace falta frotar champú de medios a puntas; solo en las raíces. Así que, si tienes mucho cabello y demasiado largo (ya sea natural o extensiones), aplica la técnica de lavarlo trenzado para que no se enrede demasiado. Hazte una trenza floja en la nuca, para poder lavar bien el cuero cabelludo, y quítate al momento de enjuagar para no dejar residuos de producto.

Usa productos que se ajusten a tus necesidades. Siempre es bueno conocer tu textura y las necesidades de tu melena antes de comprar acondicionadores o mascarillas para desenredar. Por excelente que sea un producto, si no es el ideal para ti, en lugar de facilitarte el proceso de desenredado, no suavizará o, en el peor de los casos, te pondrá el cabello duro.