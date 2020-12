$!Cómo conseguir una piel hermosa para estas Navidades

Puede que no salgamos mucho, pero aún así es necesario lucir una piel brillante y radiante durante las fiestas o las Navidades. Quizás tampoco podamos viajar en este momento, pero el refuerzo de vitamina C creará un brillo como si fuera posterior a unas vacaciones. Purifica y refina la piel con una mascarilla exfoliante profunda y una crema en polvo de vitamina C pura para iluminar y proteger la piel. También hay iluminadores de piel que ayudan a presumir de una piel brillante y húmeda digna de un descanso de lujo en las Maldivas. Las opciones están ahí, y para conseguirlo, Helmy Peña, facialista y directora de @skinstudiodr, recomienda 4 prácticas para obtener una piel espectacular en esta Navidad.