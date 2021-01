Cómo elegir un buen sérum de belleza

Imprescindible para mantener la hidratación de la piel, al penetrar en sus capas más profundas, el sérum es el producto que le da fuerza a tu rutina de belleza, sobre todo si empleas aquel específico para la condición que quieres tratar, o el tipo de piel que tengas. De esta forma verás resultados más rápidos con un sérum que con cualquier otro producto de la rutina diaria. Por esta sencilla razón, la gran pregunta que debes hacerte a la hora de elegir un sérum es: ¿qué quieres o necesitas con ese sérum? ¿Qué preferencias tienes en tu rutina? Mantener la piel en buen estado, atenuar los primeros signos de la edad, luchar contra las manchas... Si son los productos indicados para ti y son de calidad te darán los resultados, sin olvidar que lo que mas te va funcionar, como con todos los productos de belleza, es ser constante. Pero, a la hora de elegir, el adecuado hay muchas preguntas que nos hacemos. Para despejar dudas, Ivelisse Vásquez, youtuber de belleza exterior e interior, mejor conocida como La Fashionista Realista, nos deja estos cinco tips para saber elegir un buen sérum a cualquier edad.

1. ¿Cómo elegir tu primer sérum? Las mujeres se están empezando a cuidar cada vez más jóvenes, provocado por el hecho de la cantidad e intensidad de agresiones externas que recibimos. Por eso, la recomendación de Ivelisse Vásquez es iniciar a los 20 años con un sérum de vitamina C. Este uno de esos ingredientes que funcionan, comprobado por muchos estudios, en diferentes tipos de piel y los beneficios son muy necesarios, sobre todo como antioxidantes para ayudar a nuestra piel a combatir todas esas agresiones externas que recibimos a diario. Phisicians Formula Vitamina Shot es perfecto para iniciar, incluso en adolescentes, concretamente el de vitamina C, que iluminará tu piel y unificará el tono; además contiene extractos naturales, es hipoalergénico, está probado por dermatólogos, no contiene fragancias y no agrede la piel. Otras opciones recomendadas son Glow Recipe y Elf Skincare.

2. ¿Cuál es el primer sérum que deberías probar sin importar la edad? La vitamina C es la mejor opción para cualquier persona que quiera incluir un sérum en su rutina de belleza, el cual, bien combinado con un buen protector solar, crea un doble escudo en la piel, gracias a los antioxidantes y el protector de rayos UVB y UVA para protegerla. Si no te decides por la vitamina C, busca un sérum con antioxidantes, que van a retrasar los signos de la edad y defender tu piel, que recibirá los beneficios que necesita para protegerse de todas las agresiones externas. En este sentido, las recomendaciones de @lafashionistarealista son: Neutrogena Hydro Boost Serum, Avene A-Oxitive, Sesderma Resveraderm y The Ordinary Pycnogenol.

La vitamina C pura no es para todos los tipos de piel, ya que puede suscitar reacciones. Si es tu caso, apuesta por los derivados de la vitamina C. ¿Cómo distinguirlos? Si pone en su etiqueta Ácido Ascórbico, es vitamina C pura, si no es así es un derivado de la vitamina C.

3. ¿Y los sérums archiconocidos y más vendidos a nivel mundial? Hablamos de productos como Advanced Night Repair de Estée Lauder, Double Serum de Clarins o Génifique de Lancôme. Los tres son sérums antienvejecimiento que ayudan con los primeros signos de la edad. Quizás puede decirse que tuvieron su momento de gloria, aunque todavía se vende un Advanced Night Repair de Estée Lauder por segundo, ya que hoy día hay tantas marcas buenas y asequibles que les ha salido mucha competencia, y mucha gente no quiere pagar tanto dinero por ellos. Pero por algo son los sérums mas vendidos a nivel mundial: no solo pertenecen a marcas reconocidas, sino que gustan al público, no causan efectos adversos, y los resultados satisfactorios se ven en la piel. Lo que hay que reconocer es que estos sérums tienen mucha investigación detrás, son reformulados cada cierto tiempo. son muy fáciles de usar, funcionan en muchos tipos de piel y no causan reacciones. Son perfectos para empezar a cuidarse y tratar de forma global todos los signos de la edad.

4. Si quieres ir más allá y adentrarte en el rico mundo de los ingredientes. Si tienes curiosidad por lo que te pones en la cara, sus formulaciones, o qué hacen sus ingredientes, sigue leyendo. El skincare es muy personal y no a todas nos vale lo mismo, pero si quieres conocer sobre este mundo, además de The Ordinary, que a dia de hoy sigue siendo la marca líder en el tema de skincare, hay otras marcas independientes sobre las que puedes leer e investigar como The Inkey List, Geek Gorgeous, o Good Molecules, que te permiten hacer combinaciones de sus ingredientes activos y así crear tus propias mezclas que funcionarán para ti. Son marcas dirigidas a quienes conocen su piel y saben lo que ésta necesita. Ve probando, mide los resultados, descarta y, si es necesario, cambia a otra fórmula, Pero recuerda, hay que dar tiempo a los productos para que funcionen, ya que los sérums son cosméticos y no medicamentos por un tiempo definido. Debes darles al menos tres meses para ver los resultados y tener en cuenta cómo estás utilizando ese producto, o cómo estaba tu piel antes de usarlo. Por eso, dejo estas marcas para esas curiosas de los ingredientes, que están dispuestas a hacer el trabajo de buscar la información antes de adentrarse en ese mundo, sobre todo si vas a usar porcentajes muy altos porque es tu piel la que lo va a pagar. Por eso, una buena forma de iniciarse, antes de buscar estas marcas independientes que no aparecen en todas partes, es probar con los sérums de L’Oréal, una opcion muy inteligente al alcance de todos los públicos, con unas texturas fabulosas, en unos productos agradables, sin fragancia, aunque si tu piel es muy sensible y reactiva, es mejor ir al dermatólogo.